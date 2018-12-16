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    Гендиректор «Анжи»: «Ситуация остается стабильно тяжелой. Снижение долга – небольшой плюс» 

    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал о финансовой ситуации в клубе. Махачкалинцам удалось снизить сумму долга с 300 миллионов рублей до 220.

    «Сумму долга удалось понизить примерно до 220 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря тому, что поступили средства от РПЛ, где-то мы использовали взаимозачеты с контрагентами, использовали рекламу. Несмотря на то, что ситуация продолжает оставаться стабильно тяжелой, снижение долга для клуба является небольшим плюсом», – сказал Флегонтов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    16.12.2018 23:10
    Комментарии3
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      Рейтинг: +41692

      zigbert 17 декабря, 09:36

      Пациент скорей мертв чем жив.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1026

      ДСА 17 декабря, 05:07

      Лучше бы долги по зарплате сначала погасили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян 16 декабря, 23:27

      Сократили долг прилично на четверть, только дальше такой динамики не будет. Если клубы солидарно не подсобят этими деньгами за ТВ трансляции. Клуб "Анжи" живи -- это только для бла-бла, а реально никто не помогает и не предлагает помощи. Если в самом Дагестане нет поддержки и помощи, то клуб не выживет.

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