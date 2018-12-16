Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал о финансовой ситуации в клубе. Махачкалинцам удалось снизить сумму долга с 300 миллионов рублей до 220.

«Сумму долга удалось понизить примерно до 220 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря тому, что поступили средства от РПЛ, где-то мы использовали взаимозачеты с контрагентами, использовали рекламу. Несмотря на то, что ситуация продолжает оставаться стабильно тяжелой, снижение долга для клуба является небольшим плюсом», – сказал Флегонтов.

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