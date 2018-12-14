Прядкин: «Убежден, «Анжи» доиграет сезон до конца»

Глава российской Премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о финансовой ситуации в «Анжи». Ранее сообщалось, что РПЛ выплатила махачкалинскому клубу 8 миллионов рублей.

– У вас есть уверенность, что «Анжи» доиграет сезон?

– Есть.

– На чем она основывается?

– Убежден, «Анжи» доиграет сезон до конца.

– При этом гендиректор клуба сказал, что деньги, поступившие от премьер-лиги в качестве кредита, уже потрачены.

– Возможно. Вы должны понимать, что эти деньги мы не отнимали у клубов. Это доход «Анжи» от реализации коммерческих и телевизионных прав лиги. Это их деньги, просто они должны были быть перечислены им до конца сезона в соответствии с графиком платежей. Учитывая сложность ситуации, общее собрание РПЛ решило поддержать «Анжи», выделив часть средств, предназначенных клубу от реализации коммерческих и телеправ за сезон авансом. Мы подсчитали, сколько «Анжи» должен заработать по итогам сезона, провели консультации с регионом, с руководителями клуба какие еще есть варианты финансовой поддержки. Уверен, что команда доиграет сезон. У нас был пример – футбольный клуб «Томь» заканчивал сезон своими воспитанниками. Возможно, «Анжи» тоже будет доигрывать сезон своими воспитанниками.