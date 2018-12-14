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    Прядкин: «Убежден, «Анжи» доиграет сезон до конца»

    Глава российской Премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о финансовой ситуации в «Анжи». Ранее сообщалось, что РПЛ выплатила махачкалинскому клубу 8 миллионов рублей.

    – У вас есть уверенность, что «Анжи» доиграет сезон?

    – Есть.

    – На чем она основывается?

    – Убежден, «Анжи» доиграет сезон до конца.

    – При этом гендиректор клуба сказал, что деньги, поступившие от премьер-лиги в качестве кредита, уже потрачены.

    – Возможно. Вы должны понимать, что эти деньги мы не отнимали у клубов. Это доход «Анжи» от реализации коммерческих и телевизионных прав лиги. Это их деньги, просто они должны были быть перечислены им до конца сезона в соответствии с графиком платежей. Учитывая сложность ситуации, общее собрание РПЛ решило поддержать «Анжи», выделив часть средств, предназначенных клубу от реализации коммерческих и телеправ за сезон авансом. Мы подсчитали, сколько «Анжи» должен заработать по итогам сезона, провели консультации с регионом, с руководителями клуба какие еще есть варианты финансовой поддержки. Уверен, что команда доиграет сезон. У нас был пример – футбольный клуб «Томь» заканчивал сезон своими воспитанниками. Возможно, «Анжи» тоже будет доигрывать сезон своими воспитанниками.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2018 09:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 15:22

      Неутешительный ответ :"Деньги потрачены" ,но вы держитесь.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 декабря 2018, 12:17

      Деньги, поступившие от премьер-лиги в качестве кредита, уже потрачены. Гы! Теперь из своего кармана, Прядкин, кредит выдай. Нахапал, наверно, немало на своей доходной должности.

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 14 декабря 2018, 11:41

      Блин тут всё очевидно они все матчи будут сливать с кем они будут играть те в своём случае заплатят за это

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Жёлто-синий 14 декабря 2018, 12:18

      Да кто им даст, нищебродам? Задаром выиграют.

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