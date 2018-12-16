Моуринью: «Я каждый день должен гадать, кто будет готов к матчу»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (3:1) рассказал готовности футболистов к игре. Перед началом встречи защитник «МЮ» Крис Смоллинг получил травму.

«Всю неделю я не знал, кто будет готов к матчу. Марсьяль впервые тренировался вчера, как и Смоллинг, Шоу, Линделеф.

Вместо того чтобы неделю думать о команде и об игре, я каждый день должен гадать, кто будет готов сыграть, войти в большую игру. За 10 минут до начала матча центральный защитник говорит, что не может играть», – сказал Моуринью.

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