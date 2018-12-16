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    Моуринью: «Я каждый день должен гадать, кто будет готов к матчу»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (3:1) рассказал готовности футболистов к игре. Перед началом встречи защитник «МЮ» Крис Смоллинг получил травму.

    «Всю неделю я не знал, кто будет готов к матчу. Марсьяль впервые тренировался вчера, как и Смоллинг, Шоу, Линделеф.

    Вместо того чтобы неделю думать о команде и об игре, я каждый день должен гадать, кто будет готов сыграть, войти в большую игру. За 10 минут до начала матча центральный защитник говорит, что не может играть», – сказал Моуринью.

    «Ливерпуль» просто издевался над «МЮ». 36 ударов и много рекордов

    Источник: BBC

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    16.12.2018 23:47
    Комментарии11
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      Рейтинг: +468

      MU-fanatic 19 часов назад

      как же он Жалок!!!таких в МЮ не держат!!!гнать и пинать при этом этого эгоцентричного самодура,который напрочь забыл,что есть футбол и как в него играть!!!

      0
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      Рейтинг: +41692

      zigbert 17 декабря, 09:57

      А что разве в других командах таких проблем не бывает?

      3
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      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян 17 декабря, 09:57

      Этот сезон у "МЮ" будет провальным. Кто ещё рискнёт подписать Жозе, учитывая, что он очень дорогой по контракту, неустойкам, по трансферам и уже давно не даёт результат, а только скандалы...

      1
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      Рейтинг: +123

      Санёк 17 17 декабря, 07:42

      Ты как учитель,ты и должен учит играть

      0
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      Рейтинг: +732

      Харченко 17 декабря, 03:06

      В этом заключается работа тренера.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +584

      Psih86 17 декабря, 00:46

      А что это вообще за игроки? Такого шлака при САФе не-было...

      0
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      Рейтинг: +1527

      Патронташ 17 декабря, 00:45

      Не хочешь сам, найми профессиональную гадалку.

      1
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      Рейтинг: +3829

      XaXatyn 17 декабря, 00:44

      Тоже мне цыганка !

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      Рейтинг: +8975

      bset 17 декабря, 00:26

      Такие отмазки) Первый месяц что ли тренером работаешь?)

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      Рейтинг: +992

      TOMSON 16 декабря, 23:56

      Ты тренер. Ты знать должен, а не гадать.

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      Рейтинг: +1822

      himik2-62 > TOMSON 17 декабря, 00:21

      у него разборки некогда ему

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