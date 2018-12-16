В понедельник «Спартак» может объявить о трансфере Айртона

Объявляйте хоть бал-маскарад,если хотите! Можете даже поставить "Порги и Бесс"всем руководящим составом Валидола с участием одаренных и не очень его исполнителей. Но если в последующий игровой период команда будет показывать такой безобразный( не спартаковский) футбол, то та добрая и терпеливая половина болельщиков,которая всё ещё верит в возрождение достойных традиций клуба,постепенно свыкнется с мыслью, что ФК СПАРТАК МОСКВА-это уже история, а нынешнюю команду выступающую с ЕЁ символикой ждёт справедливейшее переименование в ФК ВАЛИДОЛЪ! Ни в чём себе не отказывайте, но всегда помните о миллионах людей, которые верят в ФК СПАРТАК МОСКВА!!!
«Спартак» на следующей неделе планирует объявить о трансфере защитника «Флуминенсе» Айртона.
По информации «Спорт-Экспресса», российский клуб может объявить о переходе в понедельник 17 декабря.
Ранее сообщалось, что стороны согласовали трансфер, переход оценивается в 7 миллионов евро.