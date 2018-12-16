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    В понедельник «Спартак» может объявить о трансфере Айртона

    «Спартак» на следующей неделе планирует объявить о трансфере защитника «Флуминенсе» Айртона.

    По информации «Спорт-Экспресса», российский клуб может объявить о переходе в понедельник 17 декабря.

    Ранее сообщалось, что стороны согласовали трансфер, переход оценивается в 7 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2018 23:39
    Комментарии23
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      Рейтинг: +1355

      ribavadim 17 декабря, 14:43

      Объявляйте хоть бал-маскарад,если хотите! Можете даже поставить "Порги и Бесс"всем руководящим составом Валидола с участием одаренных и не очень его исполнителей. Но если в последующий игровой период команда будет показывать такой безобразный( не спартаковский) футбол, то та добрая и терпеливая половина болельщиков,которая всё ещё верит в возрождение достойных традиций клуба,постепенно свыкнется с мыслью, что ФК СПАРТАК МОСКВА-это уже история, а нынешнюю команду выступающую с ЕЁ символикой ждёт справедливейшее переименование в ФК ВАЛИДОЛЪ! Ни в чём себе не отказывайте, но всегда помните о миллионах людей, которые верят в ФК СПАРТАК МОСКВА!!!

      1
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      Рейтинг: +27471

      Полная Канистра 17 декабря, 13:01

      хоть бы не зря а то опять мимо получится

      3
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      Рейтинг: +41692

      zigbert 17 декабря, 09:54

      Его ведут в Спартак по всем новостным лентам. Но все же следует подождать ,пока сделка еще не состоялась.

      5
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      Рейтинг: +3107

      Опорник84 17 декабря, 06:54

      Вот сегодня и посмотрим, перейдет или нет!

      1
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      Рейтинг: +2785

      violator20 17 декабря, 06:15

      "transfermarkt " оценивает трансферную стоимость этого футболиста в1,5 млн. Что это? Очередной распил денег в карман Измайлову? И еще не известно, заиграет ли футболист в России сразу после Бразилии, пример - Педро Роша. В очередной раз убеждаешься что Измайлов заботится о благе своего кармана во вред команде...

      4
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      Рейтинг: +168

      DENZILLO-Спартак > violator20 17 декабря, 07:49

      Руки прочь от аиртона,рожи и кариокаподобных-им вон памятники на родине ставят!!! =)))))))))))))))))) Измайлов красава- обманывать шефа не каждому дано)))

      0
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      Рейтинг: +611

      neim 17 декабря, 02:25

      Опять начинается прошлогодняя мантра про ... Спартак может, Спартак может, Спартак может, Спартак может ...

      0
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      Рейтинг: +2433

      ivany4 17 декабря, 01:28

      Почему так дорого???
      На ТМ стоимость 1,5 млн евро! Паренек то играл в основном по арендам, за команды U20.

      2
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      Рейтинг: +1297

      vka1970 17 декабря, 01:06

      Пока что одно бла бла бла.
      Тем более Спорт Экспресс.
      Трансферное окно начинает действовать с 23 января.
      Вот тогда и посмотрим что это за фрукт и будет ли он вообще в клубе.

      3
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      Рейтинг: +487

      Alex Flash 17 декабря, 00:50

      Почему Айртон может провалиться
      Айртон — один из лидеров «Флуминенсе» по числу ТТД за матч, но дело в проценте брака (порой он зашкаливает за 50%). Дело в том, что бразилец действует авантюрно — постоянно идет в дриблинг (часто неудачно), выбрасывается на соперника, слаб при игре один в один.
      По стабильности и активности в отборах он проигрывает Комбарову, реже удачно вступает в отбор на чужой половине поля (скорее, это в силу слабой игры «Флуминенсе» в атаке).
      Здесь и сейчас Айртону будет сложно выиграть конкуренцию — полно случаев, когда даже самые талантливые бразильцы не приживались в РПЛ. Плюс, по информации ..., летом рассматривал «Зенит», но в последний момент отказался — руководство клуба посчитало неправильным покупать бразильца сразу из Бразилии, учитывая высокие риски, связанные с адаптацией.
      Проблемы при игре у своих ворот в первое время будут в любом случае. Но с покупкой Айртона «Спартак» получит перспективного игрока, который привнесет больше активности на левом фланге атаки и которого в будущем можно будет перепродать как минимум за те же деньги. Опять же — если получится адаптироваться в РПЛ.

      2
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      Рейтинг: +4459

      Т34 17 декабря, 00:46

      "Спорт-Экспресс" информацию сам выдумывает, там работают самые сплетники, так что пока не будет официального сообщения Спартака, можно не обращать внимания. Еще до трансферного окна есть время, могут перехватить кого угодно, что не редко бывает, особенно у Спартака. У него в трансферном отделе одни лохи сидят, то кого-то упустят или не смогут договориться, то прикупят не понятно кого.

      5
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      Рейтинг: +692

      БуРЖуЙ > Т34 17 декабря, 06:26

      Ну не все же.. Вон Жиго перехватили, топ защитник как по мне) Так что пара ребят там все таки адекватных видимо есть))

      1
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      Рейтинг: +4459

      Т34 > БуРЖуЙ 17 декабря, 08:45

      Вот именно, перехватили. У самих, отыскать и договориться с нужным игроком, мозгов нет. Что тут адекватного? Нужны специалисты, а не пираты. Не люблю коней, но что у них не отнимешь, так это работу на трансферном рынке.

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      Рейтинг: +692

      БуРЖуЙ > Т34 17 декабря, 11:28

      Промес, Макгиди, Алекс, Зобнин, Фернандо - это неудачные трансферы?? Они сами в Спартак пришли?? У коней тоже куча неудачных трансферов было типа Траоре, благо не слежу за ними... Так что не надо только дерьмо помнить!

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      Рейтинг: +4459

      Т34 > БуРЖуЙ 17 декабря, 13:03

      Макгдиди, Алекс? Ты еще Робсона вспомни. Кроме них было не мало и барриосов, и петковичей, и рошей. Через Спартак столько всякого"добра" проплыло, что всех и не припомнишь. Да, футболисты сами в команду не приходят, для этого и существуют специальные службы по селекции и трансферам. Вот их работу и оценивают по удачному приобретению для команды игроков, пусть одного-двух, но необходимых, а не целого пакета с бантиком, наполненного ненужным хламом, для того чтобы показать, что они работают. И о дерьме. Тот кто забывает о нем, старается не замечать и говорит, что все у нас хорошо, обманывает сам себя, но эти розовые очки рано или поздно будут сняты. И если не очиститься от него, то так и будешь в нем бултыхаться, под рукоплескания тех, которые говорят, что все у нас хорошо.

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