В понедельник «Спартак» может объявить о трансфере Айртона

«Спартак» на следующей неделе планирует объявить о трансфере защитника «Флуминенсе» Айртона.

По информации «Спорт-Экспресса», российский клуб может объявить о переходе в понедельник 17 декабря.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали трансфер, переход оценивается в 7 миллионов евро.