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    Ультрас «Ромы» в знак протеста будут молчать первые десять минут матча с «Дженоа»

    «Рома» сегодня сыграет с «Дженоа» в матче 16-го тура Серии А. Фанаты римлян из объединения Curva Sud будут молчать первые десять минут встречи. Так они выразят протест против руководства клуба.

    В официальном заявлении фанатов приводятся цитаты руководства «Ромы» за последние несколько лет. В них функционеры говорят о планах клуба и заверяют болельщиков в том, что лидеры команды не продаются. Текст письма приводит Football Italia, некоторые из цитат:

    • «Мы будем королями Европы» (Бальдиссони, 2013 год)
    • «Сначала Скудетто, потом Лига чемпионов» (Палотта, 2014)
    • «Пьянич не продается» (Палотта, 2015)
    • «Рюдигер не продается. Нет никаких шансов на то, что он уйдет. «Рома» – это не супермаркет» (Маротта, 2017)

    Ранее по Риму были расклеены баннеры с критикой президента клуба Джеймса Палотты. Фанаты призывали его покинуть «Рому».

    Источник: Football Italia

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    16.12.2018 21:42
    Комментарии5
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      Рейтинг: +41691

      zigbert 17 декабря, 09:29

      Между болельщиками и руководством должен существовать баланс. Когда слова расходятся с делами ,получаются подобные разногласия. Конечно нельзя полностью идти на поводу у фанатов но к их требованиям надо прислушиваться.

      2
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      Рейтинг: +4605

      Cules2013 16 декабря, 23:43

      Хорошая подборка цитат, на 5+.
      Но, в целом, я бы на оф. уровне запретил бы ультрас - простите, но это самые настоящие хулиганские, если не сказать, что вообще бандитские, группировки - чаще всего именно они зачинщики всех беспорядков, как на стадионе, так и вне его. Мешают адекватным болельщикам получать удовольствие от игры, а их вечные выходки в виде файеров, летящих на поле предметов и драк, регулярно вытекают в штрафы и дисквы трибун для клуба.

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      Рейтинг: +1715

      Ruryu 16 декабря, 21:46

      Где эти "знатоки",которые утверждали,что кроме фанов Спартака,никто не вмешивается в дела клуба?!

      2
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      Рейтинг: +1128

      Semushkin Roman Valerievi 16 декабря, 21:45

      Вот Спартаку нужно так же поступить. Вообще не придти всеми на стадион

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      Рейтинг: +110

      Tyler_Stark > Semushkin Roman Valerievi 17 декабря, 07:54

      И утопить себя в сортире… а на самом деле, если любишь клуб то за него надо болеть всегда

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