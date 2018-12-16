Ультрас «Ромы» в знак протеста будут молчать первые десять минут матча с «Дженоа»

«Рома» сегодня сыграет с «Дженоа» в матче 16-го тура Серии А. Фанаты римлян из объединения Curva Sud будут молчать первые десять минут встречи. Так они выразят протест против руководства клуба.

В официальном заявлении фанатов приводятся цитаты руководства «Ромы» за последние несколько лет. В них функционеры говорят о планах клуба и заверяют болельщиков в том, что лидеры команды не продаются. Текст письма приводит Football Italia, некоторые из цитат:

«Мы будем королями Европы» (Бальдиссони, 2013 год)

«Сначала Скудетто, потом Лига чемпионов» (Палотта, 2014)

«Пьянич не продается» (Палотта, 2015)

«Рюдигер не продается. Нет никаких шансов на то, что он уйдет. «Рома» – это не супермаркет» (Маротта, 2017)

Ранее по Риму были расклеены баннеры с критикой президента клуба Джеймса Палотты. Фанаты призывали его покинуть «Рому».