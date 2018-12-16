Эмери: «В другой раз мы могли бы выиграть у «Саутгемптона», но сегодня мы проиграли. Это футбол»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 17-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (2:3).

«Мы могли проиграть в любой момент, и это случилось сегодня. «Саутгемптон» заслужил этот результат, потому что они давили и показывали свои амбиции. Это футбол. В другой раз мы могли бы выиграть этот матч, но сегодня мы проиграли.

Нам нужно провести анализ того, как мы можем улучшить свою игру. Но мы на правильном пути и должны продолжать в том же духе», – сказал Эмери.

«Арсенал» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ с 34 очками.