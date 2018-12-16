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    Эмери: «В другой раз мы могли бы выиграть у «Саутгемптона», но сегодня мы проиграли. Это футбол»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 17-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (2:3).

    «Мы могли проиграть в любой момент, и это случилось сегодня. «Саутгемптон» заслужил этот результат, потому что они давили и показывали свои амбиции. Это футбол. В другой раз мы могли бы выиграть этот матч, но сегодня мы проиграли.

    Нам нужно провести анализ того, как мы можем улучшить свою игру. Но мы на правильном пути и должны продолжать в том же духе», – сказал Эмери.

    «Арсенал» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ с 34 очками.

    Источник: BBC

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    16.12.2018 21:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1026

      ДСА 17 декабря, 05:08

      Неожиданный результат.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +250

      Ивантеевец 16 декабря, 22:03

      Редакторы сайта, если такие имеются, идите обратно в школу, и учите русский язык. Заголовок прочитайте.

      1
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      Рейтинг: +260

      LMI 16 декабря, 21:15

      Что-то мне эти слова Венгера последних лет напоминают. И потом - сколько можно анализировать ? Пол сезона проваливаем игру первого тайма. Самая отстойная команда Англии по этому показателю

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