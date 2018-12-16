АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «МЮ» и вернулся на первое место

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура АПЛ – 3:1. Два гола на счету полузащитника Джердана Шакири.

«Ливерпуль» набрал 45 очков и вернулся на первую строчку в таблице, обойдя «Манчестер Сити» (44 очка) «МЮ» с 26-ю очками остался на шестом месте.

Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Мане, 24; 1:1 – Лингард, 33; 2:1 – Шакири, 73; 3:1 – Шакири, 80.

«Ливерпуль»: Алиссон, Клайн, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Кейта (Шакири, 70), Мане, Фирмино, Салах.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дармиан, Байи, Линделеф, Янг, Эррера (Марсьяль, 79), Матич, Лингард (Мата, 85), Далот (Феллайни, 46), Рэшфорд, Лукаку.

Предупреждения: нет – Далот, 26; Лукаку, 40.

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