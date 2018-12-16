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    АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «МЮ» и вернулся на первое место

    «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура АПЛ – 3:1. Два гола на счету полузащитника Джердана Шакири.

    «Ливерпуль» набрал 45 очков и вернулся на первую строчку в таблице, обойдя «Манчестер Сити» (44 очка) «МЮ» с 26-ю очками остался на шестом месте.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

    Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мане, 24; 1:1 – Лингард, 33; 2:1 – Шакири, 73; 3:1 – Шакири, 80.

    «Ливерпуль»: Алиссон, Клайн, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Кейта (Шакири, 70), Мане, Фирмино, Салах.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дармиан, Байи, Линделеф, Янг, Эррера (Марсьяль, 79), Матич, Лингард (Мата, 85), Далот (Феллайни, 46), Рэшфорд, Лукаку.

    Предупреждения: нет – Далот, 26; Лукаку, 40.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    «Ливерпуль» просто издевался над «МЮ». 36 ударов и много рекордов

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2018 20:50
    Комментарии23
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      Рейтинг: +263

      Oldtrafford83/97 17 декабря, 07:36

      Продолжаем ждать перемен.

      0
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      Рейтинг: +8462

      kaa-71 17 декабря, 06:21

      Так и чемпионом может стать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Vladarg 16 декабря, 21:42

      Клопп разобрал автобус по винтикам.пока Маур у руля МЮ,у его соперников всегда есть повод для радости.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2688

      84aivengo 16 декабря, 21:30

      ливерпуль с победой !!!!

      5
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      Рейтинг: +1084

      koli4ka 16 декабря, 21:27

      Мерсисайдцы цыКлоппа сегодня на Энфилде разорвали манкунианцев Маура. Скаузеры Ливера в экстазе!!!

      1
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      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян 16 декабря, 21:24

      Прогноз оправдали по игре и по результату, можно и рюмашку за победу поднять. ))) На крейсерской скорости и дальше пусть "Ливер" катит.

      5
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      Рейтинг: +3368

      GoldPlayFIFARus9 16 декабря, 21:13

      На МЮ без слёз не взглянешь, что же с ним творится после ухода величайшего тренера в истории футбола Сэра Алекса Фергюсона...

      7
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      Рейтинг: +601

      Михаил Шевченко 16 декабря, 21:11

      хороший матч,сумашедшее желание и невообразимое везение от Ливера,ну а МЮ хз..........

      2
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      Рейтинг: +5276

      ivanthebest 16 декабря, 21:09

      -19 очков от первого места, Карл!!! И это ещё 1-ый круг не закончился... -11 очков от зоны ЛЧ. 29 пропущенных мячей (хуже только у 3 безнадёжных команд), блювотнейшая игра... Что нужно этому х..епутале сделать такого чтобы наконец его уволили? Что ещё нужно сделать, чтобы сняли с должности сс..куна Вудворда, который в одной упряжке с Мауром топит команду? Я не понимаю! Команда стала абсолютным середняком и по игре и по всем показателям, имея состав как минимум входящий в ТОП-4 в АПЛ. Это уже до..бало! Сносите головы к х..ям собачьим, это д..рьмо нет больше сил терпеть.

      3
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      Рейтинг: +16733

      vick-north-west > ivanthebest 16 декабря, 21:30

      А им какая разница, бабло от символики и ЛЧ капает, посещаемость у МЮ даже лучше когда они валятся - народ типо поддерживает, вопреки традициям других клубов. Правда, уходят задолго до конца матча, но это уже никого не *бет.
      Только в сл. сезоне, когда ЛЧ обрежет, возможны изменения.

      0
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      Рейтинг: +6611

      DeStar > ivanthebest 16 декабря, 22:17

      у 4 команд хуже. Блин. казалось бы автобус, а пропускает чуть ли не больше всех..

      1
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      Рейтинг: +5276

      ivanthebest > DeStar 16 декабря, 22:43

      О том и речь... Спец по автобусам, даже не может собрать несчастный худобедный пазик...

      1
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      Рейтинг: +953

      21082014 16 декабря, 21:07

      тотальное превосходство.а разница по ударам в створ и вовсе неприличная.вовремя произведенная замена зарешала все.такой сказочный двойной подарок от Команды за неделю!спасибо.

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