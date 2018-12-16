Фурсенко: «Самое главное, что «Зенит» на первом месте»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал итоги первой части сезона для петербургского клуба.

«Самое главное, что мы на первом месте. Хочу поблагодарить Сергея Семака (главный тренер «Зенита» – прим. ред.), который предпринял титанические усилия, и мы сейчас возглавляем таблицу», – сказал Фурсенко.

На данный момент петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ и с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы.

«Зенит» долго лидирует. Но по цифрам он совсем не лучший