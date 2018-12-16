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    Фурсенко: «Самое главное, что «Зенит» на первом месте»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал итоги первой части сезона для петербургского клуба.

    «Самое главное, что мы на первом месте. Хочу поблагодарить Сергея Семака (главный тренер «Зенита» – прим. ред.), который предпринял титанические усилия, и мы сейчас возглавляем таблицу», – сказал Фурсенко.

    На данный момент петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ и с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы.

    «Зенит» долго лидирует. Но по цифрам он совсем не лучший

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.12.2018 15:34
    Комментарии24
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      Рейтинг: +3222

      Persona_non_Grata 16 декабря, 23:04

      Правильнее будет - Зенит ПОКА еще на первом месте ))))))

      1
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      Рейтинг: +4

      Govy > Persona_non_Grata 16 декабря, 23:19

      Состояние ПОКА может быть очень долговечным....

      0
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      Рейтинг: +65

      Tribunal Z > Persona_non_Grata 17 декабря, 00:31

      ну вот насчёт пока так и останется на первом месте, если бы паузы не было и периода дозаявок тогда может и не удержал бы первое.Теперь больше чем уверен что и нужные покупки сделают и команда отдохнёт и хорошо стартанёт, тем более там всего 13 игр осталось

      0
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      Рейтинг: +3222

      Persona_non_Grata > Tribunal Z 17 декабря, 11:32

      Всего 13 ? - это что мало ?

      0
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      Рейтинг: +252

      ДВС 16 декабря, 19:59

      Сейчас самое главное, как Зенит переплавит нынешнее лидерство в чемпионство после зимней паузы. Тут усилий одного Семака мало. Должен отработать весь клуб, начиная с Фурсенко, селекционаров, всей команды и до спортивных врачей включительно. Городить новый лазарет недопустимо.

      1
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      Рейтинг: +4

      Govy > ДВС 16 декабря, 22:53

      Очередной демагог-одного Семака мало),в лазарет не ходить),Фурсенко на галеры....как эти достали,маразматики

      0
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      Рейтинг: +22

      Ганнибал Лектор 16 декабря, 19:27

      Сейчас важны ответные действия. Семак делом доказал, что способен на многое. Как тренер. Теперь ему как тренеру важна поддержка и правильные приобретения. Не жмись, Газпром, оле!

      0
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      Рейтинг: +4

      Govy 16 декабря, 19:20

      Абсолютно правильный комментарий,в чём спор.....задачи выполнены,проблемы видны......жизнь продолжается,меньше гнилого кипежа

      1
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      Рейтинг: -2643

      gosproektikabinet 16 декабря, 18:58

      слава богу что уфа помогла

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян 16 декабря, 18:22

      Самое главное это убрать из "Зенита" митрофанушек, которые там хорошо устроились и процветают...

      4
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      Рейтинг: +2688

      84aivengo 16 декабря, 18:20

      он туфта.... без кости сарсании ... царствие небесное

      2
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      Рейтинг: +3136

      3a zenit 16 декабря, 17:12

      первое место это пыль в глаза для болельщиков Уфы из Санкт-Петербурга

      1
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      Рейтинг: +2993

      APchelov 16 декабря, 16:29

      Хорошо, хоть о задачах на сезон ничего не сказал в этот раз )

      3
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      Рейтинг: +4722

      parevg 16 декабря, 16:16

      Пустозвон, такой-же как смородина в Локомотиве в свое время.
      Слов много, дел много, а по факту - пшик.

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