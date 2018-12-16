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    Аршавин: «Думаю, «Зенит» вернет чемпионство в Санкт-Петербург»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин считает, что петербургский клуб по итогам этого сезона станет чемпионом России.

    – Как вы оцените итоги первой части сезона для «Зенита»?

    – Я мало видел, когда «Зенит» играл плохо на данном этапе. Важен результат – «Зенит» сохранил первое место, так что, думаю, ребята хорошо поработают и вернут чемпионство домой, в Санкт-Петербург.

    На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на одно очко.

    Аршавин вернулся в «Зенит». Россиянин возглавил детский международный проект

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2018 15:01
    Комментарии20
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      Рейтинг: +16733

      vick-north-west 16 декабря, 22:25

      С 1984 до 2007 прошло 23 года, так что 2038-й год еще не скоро.

      0
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      Рейтинг: +4

      Govy 16 декабря, 20:04

      Все будет нормально,есть два реальных конкурента Зениту(который пока на первом)-Краснодар и ЦСКА......остальным можно и повонять,особенно свинарнику.

      1
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      Рейтинг: +1976

      Спартач80 16 декабря, 19:20

      Лучше уж Краснодар,заслужили они чемпионство хоть одно.

      0
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      Рейтинг: +492

      спартач-тверь 16 декабря, 16:21

      Зениту чемионство людям газ по 6 руб за куб

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4176

      Mazai-NN 16 декабря, 15:40

      Не в этом году

      5
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      ...
      Рейтинг: +992

      TOMSON > Mazai-NN 16 декабря, 16:13

      Конечно не в этом. В следующем!)

      1
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      ...
      Рейтинг: +4

      Govy > Mazai-NN 16 декабря, 19:15

      Помечтайте )

      0
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      Рейтинг: +351

      Nekit92 > Mazai-NN 16 декабря, 20:37

      Лайк! Полностью согласен, не в этом году))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1976

      Спартач80 > Nekit92 16 декабря, 20:38

      А ты что тихушник минусишь то,а ответить нечего?школота тупая=)))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4

      Govy > Спартач80 16 декабря, 22:49

      Какой смешной ушлепок,жизни учит всех,недоделанный.

      0
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      Рейтинг: +351

      Nekit92 > Спартач80 21 час назад

      пшла нахй шлюхаха...

      -1
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      Рейтинг: +258

      SEREGA 64 16 декабря, 15:30

      НЕ ВИДАТЬ КОМАНДЕ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ЧЕМПИОНСТВО

      0
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      Рейтинг: +4

      Govy > SEREGA 64 16 декабря, 19:14

      Это вашему склочному свинарнику ничего не светит даже в перспективе....

      0
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      Рейтинг: +1976

      Спартач80 > Govy 16 декабря, 19:44

      Ты игру своего днища видел?

      0
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      Рейтинг: +4

      Govy > Спартач80 16 декабря, 20:00

      Это вонь из подвала турнирной таблицы и позорища Европы????

      0
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      Рейтинг: +1976

      Спартач80 > Govy 16 декабря, 20:01

      Пованивают бомжики и их игра,которую они демонстрируют уже давно.

      0
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      Рейтинг: +4

      Govy > Спартач80 16 декабря, 20:06

      У нас на все страну воняет свинарник,все СМИ загадили дерьмом разборок.....лучше бы играли....

      0
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      Рейтинг: +1976

      Спартач80 > Govy 16 декабря, 20:15

      Это ты про кокошу с мамашей?Дааааа,задрали все СМИ,а чей игрок кокоша,не подскажешь?...

      0
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      Рейтинг: -30

      kolyakronov 16 декабря, 15:27

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/miopres

      -1
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      Рейтинг: +1084

      koli4ka 16 декабря, 15:20

      О, Андруша вернулся!!! и пошло бла-бла-бла!!!

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