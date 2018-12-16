Аршавин: «Думаю, «Зенит» вернет чемпионство в Санкт-Петербург»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин считает, что петербургский клуб по итогам этого сезона станет чемпионом России.

– Как вы оцените итоги первой части сезона для «Зенита»?

– Я мало видел, когда «Зенит» играл плохо на данном этапе. Важен результат – «Зенит» сохранил первое место, так что, думаю, ребята хорошо поработают и вернут чемпионство домой, в Санкт-Петербург.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на одно очко.

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