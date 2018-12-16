Моуринью летом может вернуться в «Интер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить «Интер». По информации Express.co.uk, новый генеральный директор итальянского клуба Джузеппе Маротта работает над возвращением португальского специалиста летом 2019 года.

Действующий главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти может покинуть команду по окончании сезона.

Моуринью тренировал миланский клуб с 2008 по 2010 год. В сезоне-2009/10 «Интер» под руководством португальца сделал требл.