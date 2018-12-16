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    Моуринью летом может вернуться в «Интер»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить «Интер». По информации Express.co.uk, новый генеральный директор итальянского клуба Джузеппе Маротта работает над возвращением португальского специалиста летом 2019 года.

    Действующий главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти может покинуть команду по окончании сезона.

    Моуринью тренировал миланский клуб с 2008 по 2010 год. В сезоне-2009/10 «Интер» под руководством португальца сделал требл.

    Источник: Express.co.uk

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    16.12.2018 14:00
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4605

      Cules2013 16 декабря, 23:45

      Я бы дал поработать Спалетти. Интер наконец-то движется в нужном направлении, а Моуриньо уже спёкся. Да, не вышли в ЛЧ, но в целом играли качественно и в Италии окрепли и борются за место в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +5276

      ivanthebest 16 декабря, 21:29

      У..бывай к х..ям, да побыстрей!!!

      1
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      Рейтинг: +15178

      kykyi 16 декабря, 14:32

      Давно пора.

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