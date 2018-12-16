«Манчестер Юнайтед» зимой хочет продать Погба

Продайте лучше свои мозги руководство МЮ, а заодно и Маура. Нет игры, нет результата, да и раньше игры особо не было... Держали этого клоуна из-за имени и неустойки в контракте. Маур уже давно закончился, нужно это признать и указать ему на дверь. Вообще руководство МЮ полные ретарды. Сначала они профукали Гвардиолу, который на каждом углу трубил что хочет именно в МЮ, но они предпочли сократить неустойку Ван Гаала дав ему порулить командой ещё полгода, при этом потеряв туеву хучу денег из-за непопадания в ЛЧ. Сейчас они тянут резину с Мауром, из-за той же неустойки, забывая что ЛЧ уже становится максимально призрачной после всего 17-ти туров!!! При этом Зидан прозрачно намекает что готов вернуться к работе. А эти ретарды всё ждут! Чего? Маур не исправиться, с ним уже всё ясно. Не проср..те в очередной раз хорошего тренера, пригласите наконец Зидана, выгнав поганой метлой из команды Маура и Вудворда заодно.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба во время зимнего трансферного окна может покинуть команду. По информации Mirror, английский клуб хочет продать 25-летнего француза в январе.
Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Ювентус». Туринцы готовы заплатить 80 миллионов евро. Хавбек выступал в составе итальянского клуба с 2012 по 2016 год.
В этом сезоне Погба провел в АПЛ 14 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.