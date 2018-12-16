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    «Манчестер Юнайтед» зимой хочет продать Погба

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба во время зимнего трансферного окна может покинуть команду. По информации Mirror, английский клуб хочет продать 25-летнего француза в январе.

    Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Ювентус». Туринцы готовы заплатить 80 миллионов евро. Хавбек выступал в составе итальянского клуба с 2012 по 2016 год.

    В этом сезоне Погба провел в АПЛ 14 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Mirror

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    16.12.2018 13:15
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5276

      ivanthebest 16 декабря, 21:19

      Продайте лучше свои мозги руководство МЮ, а заодно и Маура. Нет игры, нет результата, да и раньше игры особо не было... Держали этого клоуна из-за имени и неустойки в контракте. Маур уже давно закончился, нужно это признать и указать ему на дверь. Вообще руководство МЮ полные ретарды. Сначала они профукали Гвардиолу, который на каждом углу трубил что хочет именно в МЮ, но они предпочли сократить неустойку Ван Гаала дав ему порулить командой ещё полгода, при этом потеряв туеву хучу денег из-за непопадания в ЛЧ. Сейчас они тянут резину с Мауром, из-за той же неустойки, забывая что ЛЧ уже становится максимально призрачной после всего 17-ти туров!!! При этом Зидан прозрачно намекает что готов вернуться к работе. А эти ретарды всё ждут! Чего? Маур не исправиться, с ним уже всё ясно. Не проср..те в очередной раз хорошего тренера, пригласите наконец Зидана, выгнав поганой метлой из команды Маура и Вудворда заодно.

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      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян 16 декабря, 17:37

      В зимнее ТО крупных покупок мало кто делает, поэтому маловероятно, а вот в летнее ТО это вполне возможно и не только по Погба.

      1
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      Рейтинг: +41692

      zigbert 16 декабря, 16:39

      Если Моуринью останется в МЮ ,то ему лучше уйти.

      2
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      Рейтинг: +331

      El_Chori > zigbert 16 декабря, 17:12

      не только лишь все могут в завтрашний день, прости...

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      Рейтинг: -30

      kolyakronov 16 декабря, 15:29

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://shortly.be/miopres

      -2
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      Рейтинг: +10727

      DOCTOR PENALTY 16 декабря, 15:24

      Достал!...

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      Рейтинг: +1084

      koli4ka 16 декабря, 15:24

      Убирайте от Жозе Маура этого блестящего Уголька,ибо у Маэстро уже нервы от него не выдерживают,сплошные проблемы...

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      Рейтинг: +7138

      1bear 16 декабря, 14:48

      ...давай,в Юве,будет сборная мира...

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      Рейтинг: +230

      Platon Faustov 16 декабря, 14:45

      Меняйте на Дзюбу. Дзюбе дадут ЗМ в следующем году )

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      Рейтинг: +1116

      Karpathian 16 декабря, 13:42

      ахаха усроили за ним столько беготни и щас сливают

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