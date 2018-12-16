«Манчестер Юнайтед» зимой хочет продать Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба во время зимнего трансферного окна может покинуть команду. По информации Mirror, английский клуб хочет продать 25-летнего француза в январе.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Ювентус». Туринцы готовы заплатить 80 миллионов евро. Хавбек выступал в составе итальянского клуба с 2012 по 2016 год.

В этом сезоне Погба провел в АПЛ 14 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.