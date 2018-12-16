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    Гацкан – лучший игрок «Ростова» в сезоне по отборам. Клуб сравнил футболиста с трактором

    «Ростов» во время паузы в чемпионате России знакомит болельщиков со статистическими выкладками. Южане опубликовали запись с лучшим футболистом команды в сезоне по отборам.

    Лидирует по показателю полузащитник Александр Гацкан. В среднем за матч РПЛ он делает 2,6 отбора. В связи с этим в социальной сети клуб сравнил игрока с трактором, поставив соответствующий символ.

    Гацкан пропустил один матч РПЛ из 17 (причина – дисквалификация).

    Источник: Твиттер «Ростова»

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    16.12.2018 12:48
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2510

      vgarakh 1 час назад

      Не просто трактор, а трактор фирмы ФИАТАЛИС или КАТАРПИЛЛЕР.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2019

      Таганский 17 декабря, 00:33

      Если бы не дисквы, показатель был бы еще лучше..
      Так держать, Санек!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +41691

      zigbert 16 декабря, 16:31

      Молодец и возраст не помеха.

      2
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      Рейтинг: -30

      kolyakronov 16 декабря, 15:29


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      -2
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      Рейтинг: +3444

      _Marqella_ 16 декабря, 13:20

      Так себе игрок, ничего особенного...)) Молдаванину на пенсию пора уже...))

      0
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      ...
      Рейтинг: +25249

      MaxRnD > _Marqella_ 16 декабря, 13:29

      Маша, кто бы сомневался, что без тебя не освятится ... ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +221

      Бардюр > _Marqella_ 16 декабря, 20:41

      Да уж, эта мадам ни одной новости про Ростов не пропустит, обязательно что нибудь пукнет. Судя по фотке, ты тоже так себе, ничего особенного.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3072

      vladik12 16 декабря, 12:50

      Кстати, а как трактуется отбор? Как от перехвата отличить?)

      1
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      Рейтинг: +980

      VGreen > vladik12 16 декабря, 13:26

      отбор - отбираешь непосредственно у соперника
      перехват - забираешь свободный мяч, который соперник передавал своему игроку.
      Как то так наверно

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      Рейтинг: +41691

      zigbert > VGreen 16 декабря, 16:30

      Так оно и есть.

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      Рейтинг: +3072

      vladik12 16 декабря, 12:48

      Типа он развалюха?

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