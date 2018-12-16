Гацкан – лучший игрок «Ростова» в сезоне по отборам. Клуб сравнил футболиста с трактором

«Ростов» во время паузы в чемпионате России знакомит болельщиков со статистическими выкладками. Южане опубликовали запись с лучшим футболистом команды в сезоне по отборам.

Лидирует по показателю полузащитник Александр Гацкан. В среднем за матч РПЛ он делает 2,6 отбора. В связи с этим в социальной сети клуб сравнил игрока с трактором, поставив соответствующий символ.

Гацкан пропустил один матч РПЛ из 17 (причина – дисквалификация).