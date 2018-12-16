Тренер сборной России Ромащенко – о Чалове: «Пусть обживется. Все будет»

Читаю высказывания наших тренеров сборной, спасибо им за ЧМ, но удивляюсь их словам , не только Ромащенко, мол Чалов не подходит под рисунок и тактику сборной под конкретного соперника- они что с трудом понимают , что нападающий должен забивать, вспомните немец Герд Мюллер , да и Георгия Ярцева зря игнорировали не приглашая в сборную.
Тренер сборной России Мирослав Ромащенко поговорил об адаптации в команде форварда ЦСКА Федора Чалова. Специалист считает, что игроку нужно сначала обжиться.
«Если анализировать Лигу чемпионов, у него до ноябрьского сбора было маловато сохранeнных мячей. Мы ведь не можем атаковать по 65-75 процентов времени. Важно уметь играть на команду. Пока из-под него часто выскакивают соперники, теряются возможности выхода в атаку.
Нужно время. Но Чалов уже заслуживает внимания. То, что он в таком возрасте забивает, — просто здорово! А в сборной пусть сначала обживeтся. Всe будет», – заверил Ромащенко.
Чалов – лучший бомбардир сезона РПЛ.