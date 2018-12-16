Тренер сборной России Ромащенко – о Чалове: «Пусть обживется. Все будет»

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко поговорил об адаптации в команде форварда ЦСКА Федора Чалова. Специалист считает, что игроку нужно сначала обжиться.

«Если анализировать Лигу чемпионов, у него до ноябрьского сбора было маловато сохранeнных мячей. Мы ведь не можем атаковать по 65-75 процентов времени. Важно уметь играть на команду. Пока из-под него часто выскакивают соперники, теряются возможности выхода в атаку.

Нужно время. Но Чалов уже заслуживает внимания. То, что он в таком возрасте забивает, — просто здорово! А в сборной пусть сначала обживeтся. Всe будет», – заверил Ромащенко.

Чалов – лучший бомбардир сезона РПЛ.