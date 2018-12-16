Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Тренер сборной России Ромащенко – о Чалове: «Пусть обживется. Все будет»

    Тренер сборной России Мирослав Ромащенко поговорил об адаптации в команде форварда ЦСКА Федора Чалова. Специалист считает, что игроку нужно сначала обжиться.

    «Если анализировать Лигу чемпионов, у него до ноябрьского сбора было маловато сохранeнных мячей. Мы ведь не можем атаковать по 65-75 процентов времени. Важно уметь играть на команду. Пока из-под него часто выскакивают соперники, теряются возможности выхода в атаку.

    Нужно время. Но Чалов уже заслуживает внимания. То, что он в таком возрасте забивает, — просто здорово! А в сборной пусть сначала обживeтся. Всe будет», – заверил Ромащенко.

    Чалов – лучший бомбардир сезона РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.12.2018 11:58
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +397

      zritelx 16 декабря, 16:16

      Читаю высказывания наших тренеров сборной, спасибо им за ЧМ, но удивляюсь их словам , не только Ромащенко, мол Чалов не подходит под рисунок и тактику сборной под конкретного соперника- они что с трудом понимают , что нападающий должен забивать, вспомните немец Герд Мюллер , да и Георгия Ярцева зря игнорировали не приглашая в сборную.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      логист 16 декабря, 15:41

      его нужно на игрывать в сборной а не обживать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -30

      kolyakronov 16 декабря, 15:29

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов?!!!!! Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно!!!--------------- http://shortly.be/miopres

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +397

      zritelx 16 декабря, 15:07

      Удивительное высказывание одного из тренеров сборной-если игрока пригласили в сборную он должен играть, и вопрос- какие результаты у данного тренера были на тренерском поприще, он то-же за ЧМ получил звание заслуженного.Что это новый термин- обживаться в сборной, а не играть за страну.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +555

      Derzkiy1 16 декабря, 14:47

      Придурки посмотрите на живой пример ЦСКА, молодой состав на данный момент лучший в рпл и играет на европейском уровне ! Но они старой закалки доверяют Дзюбе который при своей отвратительной игре на фоне сборной смотрится не плохо и заболотный которорый в нормальном клубе не когда бы не играл ! И Федя Чалов лучший бомбардир в рпл и на бернабеу забивает хороший гол которым нашим нападающим и в 30 не снилось ! Это конечно их работа и решение но со стороны даже мне диванному эксперту ихняя работа отвратительная

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2688

      84aivengo > Derzkiy1 16 декабря, 18:06

      чабан перестал взирать на будущее.... у краснодара,цска,спартака парни стучатся в сборную.... что мешает их посмотреть в деле.... ? черчесов никогда не доверял молодежи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2688

      84aivengo 16 декабря, 14:06

      мне одному кажется ,что тренеров сборной России надо на допинг надо проверить ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +151

      Swamp_07 > 84aivengo 16 декабря, 21:08

      Да их просто менять надо и чем быстрее тем лучше!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7152

      vladimir-7 16 декабря, 13:13

      Ромащенко своего мнения не имеет, повторяет пьяный бред черчеса.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Maksim Lagerev 16 декабря, 12:54

      Вот так как ты считаешь. Считают и все тренеры во всех видах спорта в России. Молодёшь берегут и счииают что если тебе до 26 лет ты ещё молод. Молодых не надо беречь а надо сразу кидать в бой что бы они сами крепли. Посмотрите в других сборных. Не которые футболисты в основе играют почти 19 лет и чемпионами мира становяться и не думают про его адаптацию в сборной. Стыд вам и позор тренеры называются ему не десять лет а уже 20 лет

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3355

      Отчаянный Пердун > Maksim Lagerev 16 декабря, 15:27

      Мбаппе яркий пример этому!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Naginaykonkretno 16 декабря, 12:42

      **..нутые обживется когда?когда сборная мимо евро полетит?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1920

      Аид666 16 декабря, 12:15

      Зе Болото прям на команду играет, ага! )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7152

      vladimir-7 > Аид666 16 декабря, 12:46

      ...сидя на лавочке и заодно там "обживается", уже раскладушку
      себе купил.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104614
    #2
    Zenit-84
    76110
    #3
    Андрей Ермошин
    66989
    #4
    Chernyi Lis
    64813
    #5
    DeMoN-FCMU
    62766
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru