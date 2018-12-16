Лучший бомбардир чемпионата Чехии Комличенко может перейти в «Бешикташ». Россиянин принадлежит «Краснодару»

Форвард чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко привлек к себе внимание со стороны «Бешикташа». Турки хотят усилить атаку российским нападающим, информирует Fanatik.

Стамбульцы рассчитывают, что по окончании аренды футболиста они смогут его заполучить. Вернуться в «Краснодар» игрок должен летом.

Сейчас Комличенко лидирует в списке бомбардиров чемпионата Чехии (18 голов, 18 матчей).