Лучший бомбардир чемпионата Чехии Комличенко может перейти в «Бешикташ». Россиянин принадлежит «Краснодару»

Хорошая результативность! Такое ощущение,что в нашем чемпионате нет хороших "подносчиков снарядов",поэтому и форварды у нас "на диете".
Форвард чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко привлек к себе внимание со стороны «Бешикташа». Турки хотят усилить атаку российским нападающим, информирует Fanatik.
Стамбульцы рассчитывают, что по окончании аренды футболиста они смогут его заполучить. Вернуться в «Краснодар» игрок должен летом.
Сейчас Комличенко лидирует в списке бомбардиров чемпионата Чехии (18 голов, 18 матчей).