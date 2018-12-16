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    Лучший бомбардир чемпионата Чехии Комличенко может перейти в «Бешикташ». Россиянин принадлежит «Краснодару»

    Форвард чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко привлек к себе внимание со стороны «Бешикташа». Турки хотят усилить атаку российским нападающим, информирует Fanatik.

    Стамбульцы рассчитывают, что по окончании аренды футболиста они смогут его заполучить. Вернуться в «Краснодар» игрок должен летом.

    Сейчас Комличенко лидирует в списке бомбардиров чемпионата Чехии (18 голов, 18 матчей).

    Источник: Fanatik

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    16.12.2018 08:49
    Комментарии23
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      Рейтинг: +1715

      Ruryu 16 декабря, 16:51

      Хорошая результативность! Такое ощущение,что в нашем чемпионате нет хороших "подносчиков снарядов",поэтому и форварды у нас "на диете".

      0
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      Рейтинг: +716

      Urry 16 декабря, 13:08

      Бешекташ там как-то не очень

      1
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      Рейтинг: +208

      Pablo845 16 декабря, 12:23

      А он бы хорошо усилил бы быков

      2
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      ...
      Рейтинг: +3204

      prezent2017 > Pablo845 16 декабря, 12:51

      Пусть еще за бугром потренеруется, сильнее станет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41691

      zigbert 16 декабря, 12:18

      Если проявит себя в Бешикташе ,то можно будет делать какие то выводы.

      5
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      Рейтинг: +3536

      Zenmaster 16 декабря, 12:13

      Куда быки то смотрят !?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8383

      афоня72 16 декабря, 11:56

      Бешикташ крепкий клуб.
      От туда уже можно сборную попасть!

      4
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      ...
      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян > афоня72 16 декабря, 15:15

      Это когда-то"Бешикташ" был ведущим и одним из сильнейших клубом Турции. Сейчас финансовые проблемы в клубе, в команде 12 игроков в возрасте от 30 лет и старше, там наметился игровой кризис, как и в "Фенере", в котором играют качественные и мастеровитые "леги". Поэтому Комличенко там делать нечего. Парня надо возвращать в наш чемпионат и дать проявить себя здесь.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +227

      Vitaly1960 16 декабря, 11:50

      Интересно, а сам то он где хочет поиграть?

      2
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      Рейтинг: +555

      life85 16 декабря, 11:29

      Из Чехию в Турцию если только на зимовку :)

      1
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      Рейтинг: +3117

      anatolich72 16 декабря, 10:57

      Успехов.

      3
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      Рейтинг: +212

      Billy Blaidd 16 декабря, 10:56

      Вот это результативность! Да ещё и в команде-середняке! Приятно, что в европейском, пусть и не топовом, чемпионате есть такой российский игрок. Надеюсь у него получится продолжить бомбардирские подвиги и на более высоком уровне.

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