Тренер сборной России Ромащенко: «Зобнин – главный футболист команды»

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко назвал игрока, являющегося в команде, на его взгляд, системообразующим. Специалист считает таковым хавбека «Спартака» Романа Зобнина.

«Системообразующий игрок сборной? Зобнин! На мой взгляд, он вообще ключевая фигура сборной. Главный футболист, вокруг которого всe строится. Ствол дерева, от которого идeт всe остальное.

Тактически грамотный, вдумчивый, быстро впитывает все идеи, которые нужно реализовать. И главное, помогает осуществить их партнeрам. Как ближнему, так и всей команде», – сказал Ромащенко.

Зобнину 24 года.