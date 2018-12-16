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    Тренер сборной России Ромащенко: «Зобнин – главный футболист команды»

    Тренер сборной России Мирослав Ромащенко назвал игрока, являющегося в команде, на его взгляд, системообразующим. Специалист считает таковым хавбека «Спартака» Романа Зобнина.

    «Системообразующий игрок сборной? Зобнин! На мой взгляд, он вообще ключевая фигура сборной. Главный футболист, вокруг которого всe строится. Ствол дерева, от которого идeт всe остальное.

    Тактически грамотный, вдумчивый, быстро впитывает все идеи, которые нужно реализовать. И главное, помогает осуществить их партнeрам. Как ближнему, так и всей команде», – сказал Ромащенко.

    Зобнину 24 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    16.12.2018 07:05
    Комментарии18
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      Рейтинг: +181

      Cнег 16 декабря, 20:03

      Нашли, бл...футбольного авторитета. 15ь матчей за бульбашию и ВСЁ!!! Но, *****, удобен осетину.

      0
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      Рейтинг: +193

      Frankfurt Am Main 16 декабря, 15:36

      А кто лидер? Дзюба? нет у нас лидера, каждый матч, пол состава новые игроки.

      0
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      Рейтинг: +1297

      vka1970 16 декабря, 15:09

      Перехвалят на фиг парня с таким подходом.
      Он работяга в первую очередь.Навыков системообразующего игрока у него хватает, но такой игрок должен быть способен переломить неудачно складывающийся матч, а этого у Романа пока нет.
      Стремление успеть по всему полю, у него хватает, но не всегда выходит положительный результат.Однако не стоит забывать сколько ему годков.Со временем из парня выйдет реальный толк.Он отличается старательностью, прекрасным виденьем поля, не жадничает, что немаловажно.Так что он вполне может перерасти в фигуру более значимую, чем сейчас.А на данный момент главное парня не перехвалить.

      0
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      Рейтинг: +7152

      vladimir-7 16 декабря, 12:25

      Кто такой Ромащенко? Может усатый пока отдыхает и этот гном вылез.

      1
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      Рейтинг: +27471

      Полная Канистра 16 декабря, 12:06

      игрок он хороший но чуть чуть перехвалил его сейчас а вот на будущее есть надежда

      3
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      Рейтинг: +7152

      vladimir-7 > Полная Канистра 16 декабря, 12:21

      Пожалуй ты прав.

      1
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      Рейтинг: +41691

      zigbert 16 декабря, 11:49

      Лидером в сборной Зобнина назвать нельзя ,но как системообразующего - пожалуй да.

      3
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      Рейтинг: +567

      Gornostay 16 декабря, 11:31

      Лидер - неординарный и всеми признанный игрок!
      И это точно не Зобнин!

      0
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      Рейтинг: +1352

      Агасфер 16 декабря, 10:18

      Он никогда не был лидером и определяющим игроком.Лидером действительно был Дзюба,авторитетом-Акинфеев и Игнашевич,а определяли успех в разных матчах то отдельные действия Черышева,то Фернандеса.У Зобнина "высокий средний" уровень.

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      Рейтинг: +754

      Axe111 16 декабря, 09:52

      И это ужасно

      1
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      Рейтинг: +133

      лёха ёжик 16 декабря, 09:17

      ктоб сомнивался

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