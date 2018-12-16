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    Павлюченко: «Саенко обманули, и он остался без ничего. Не так давно видел его, выглядел как бомж»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о жизни бывшего полузащитника «Спартака» и российской сборной Ивана Саенко.

    «Лучший друг сказал Саенко вложить деньги в поля в Африке. Он все, что заработал, еще позанимав кучу миллионов долларов, и вложил. Потом этот же друг взял его и кинул, и все. Он остался без всего.

    Этот человек в сборной все время крутился, многим предлагал какой-то сумасшедший бизнес. Посмотри в ютубе: Саеныч прилетает на самолете, там африканцы, танцы, носят на руках. И все, потом его обманули, и он остался без ничего.

    Я вот не так давно его видел, так он выглядел как бомж. Не знаю, может быть, сейчас у него все хорошо», – сказал Павлюченко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.12.2018 01:54
    Комментарии19
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      Рейтинг: +505

      тщмек 19 16 декабря, 12:19

      Он повторил судьбу Гарринчи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41691

      zigbert 16 декабря, 11:35

      Таких примеров много ,когда люди вкладывают свои деньги в сомнительные проекты. Советчики как правило в этом случае выполняют роль палача.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1352

      Агасфер 16 декабря, 10:11

      Так помогите,вы же все такие дружные!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      Челнинец 16 декабря, 09:55

      Была ошибкой его перехода в Спартак!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1675

      lordmrv > Челнинец 16 декабря, 10:02

      Была ошибкой, что твоя написала сюда.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +397

      zritelx 16 декабря, 09:41

      А чтО Павлюченко остерегается назвать данные друга Саенко или одни бла-бла-бла.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      Юрий Б. 16 декабря, 09:02

      Поле чудес в стране дураков

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8598

      Garrincha58 16 декабря, 09:00

      лохотрон он и в Африке лохотрон

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1229

      15112007 16 декабря, 08:52

      И зачем трепать об этом? Почему сам не помог товарищу?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8383

      афоня72 16 декабря, 08:46

      Пока живут на свете дураки, обманывать нам стало быть с с руки!!
      Алиса. (Буратино)!

      6
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      ...
      Рейтинг: +508

      Стаz > афоня72 16 декабря, 11:23

      Это не Алиса, а песня Булата Акуджавы

      3
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      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян 16 декабря, 08:41

      С их мозгами надо думать никак вложить удачно деньги, которые они получили в футболе, а как сохранить их. Уже не одного кинули разные "советчики"...

      8
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