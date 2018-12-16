Павлюченко: «Саенко обманули, и он остался без ничего. Не так давно видел его, выглядел как бомж»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о жизни бывшего полузащитника «Спартака» и российской сборной Ивана Саенко.

«Лучший друг сказал Саенко вложить деньги в поля в Африке. Он все, что заработал, еще позанимав кучу миллионов долларов, и вложил. Потом этот же друг взял его и кинул, и все. Он остался без всего.

Этот человек в сборной все время крутился, многим предлагал какой-то сумасшедший бизнес. Посмотри в ютубе: Саеныч прилетает на самолете, там африканцы, танцы, носят на руках. И все, потом его обманули, и он остался без ничего.

Я вот не так давно его видел, так он выглядел как бомж. Не знаю, может быть, сейчас у него все хорошо», – сказал Павлюченко.