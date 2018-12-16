«Боруссия» Д гарантировала себе лидерство по итогам первого круга Бундеслиги 

«Боруссия» Д обыграла «Вердер» в матче 15-го тура Бундеслиги (2:1) и набрала 39 очков.

Дортмундцы возглавляют турнирную таблицу с 39-ю очками, у «Боруссии» М и «Баварии» по 30 очков (второе и третье места соответсвенно). «Боруссия» Д гарантировала себе лидерство в первом круге Бундеслиги.

Дортмундский клуб трижды в своей истории побеждал в первом круге чемпионата Германии (сезоны-1994/95, 1995/96 и 2010/11) и в каждом из этих сезонов становился чемпионом.