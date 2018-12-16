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    «Боруссия» Д гарантировала себе лидерство по итогам первого круга Бундеслиги 

    «Боруссия» Д обыграла «Вердер» в матче 15-го тура Бундеслиги (2:1) и набрала 39 очков.

    Дортмундцы возглавляют турнирную таблицу с 39-ю очками, у «Боруссии» М и «Баварии» по 30 очков (второе и третье места соответсвенно). «Боруссия» Д гарантировала себе лидерство в первом круге Бундеслиги.

    Дортмундский клуб трижды в своей истории побеждал в первом круге чемпионата Германии (сезоны-1994/95, 1995/96 и 2010/11) и в каждом из этих сезонов становился чемпионом.

    Источник: Gracenote Live

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    16.12.2018 01:38
    Комментарии5
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      Рейтинг: +41691

      zigbert 16 декабря, 11:20

      Возможность выиграть Титул у Боруссии - велика ,статистика редко ошибается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1261

      МВС 16 декабря, 06:43

      Дортмунд показывает чемпионскую игру.будем желать победы по итогам сезона.это будет заслуженно.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +44

      jeka7777777 16 декабря, 05:39

      Наконец то у Баварии серьезный конкурент появился

      2
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    • ...
      Рейтинг: +105

      fosterwow 16 декабря, 01:46

      ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      XaXatyn 16 декабря, 01:41

      Удачи во втором круге

      2
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