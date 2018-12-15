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    • Покеттино – после победы над «Бернли»: «Наш характер радует меня больше всего»

    Покеттино – после победы над «Бернли»: «Наш характер радует меня больше всего»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 17-го тура АПЛ против «Бернли» (1:0).

    «Это была очень хорошая неделя для нас. Сегодня была фантастическая победа. Важно оставаться сфокусированными и сохранять нашу энергию. После матча с «Барселоной» и выхода в следующий раунд Лиги чемпионов сложно показывать такую игру.

    Я поздравляю своих игроков и 50 тысяч болельщиков команды. Это была победа на последних минутах, она очень важна для нас.

    Наш характер – идти вперед до самого конца – показывает наше желание и веру в игру. Это радует меня больше всего», – сказал Покеттино.

    Источник: BBC

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    15.12.2018 20:54
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