Эриксен: «Очень приятно забивать в добавленное время!»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прокомментировал результат матча 17-го тура АПЛ против «Бернли» (1:0). Игрок забил гол на 91-й минуте встречи.

twit text — COYS.com (@COYS_com) 15 декабря 2018 г.

«Каждый раз, когда выходишь на замену, хочется как-то повлиять на игру. Очень приятно забивать в добавленное время!

Любой гол – первый или двадцатый – всегда очень важен. Приятно забивать. Игры проходят так часто, так что если теряешь очки, то… Мы вошли в игру, и это вселяет уверенность в нас.

Мы выиграем матчи не только на Рождество! Мы в хорошей форме и чувствуем уверенность, что можем играть в любом матче», – сказал Эриксен.