Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Эриксен: «Очень приятно забивать в добавленное время!»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прокомментировал результат матча 17-го тура АПЛ против «Бернли» (1:0). Игрок забил гол на 91-й минуте встречи.

    «Каждый раз, когда выходишь на замену, хочется как-то повлиять на игру. Очень приятно забивать в добавленное время!

    Любой гол – первый или двадцатый – всегда очень важен. Приятно забивать. Игры проходят так часто, так что если теряешь очки, то… Мы вошли в игру, и это вселяет уверенность в нас.

    Мы выиграем матчи не только на Рождество! Мы в хорошей форме и чувствуем уверенность, что можем играть в любом матче», – сказал Эриксен.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2018 20:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 