«Ахмат» проведет три сбора в Турции во время паузы РПЛ

Пресс-служба «Ахмата» сообщила о планах главной команды на зимнюю паузу в чемпионате России.

«Первый подготовительный этап команды начнeтся 15 января 2019 года и завершится 27 января. Запланированы два контрольных матча.

Команда планирует работу на турецком побережье до 22 февраля, после чего продолжит подготовку к весенней части чемпионата на родине, на своей тренировочной базе», – говорится в заметке на официальном сайте клуба.

Команда Рашида Рахимова завершила первый круг РПЛ на восьмом месте в турнирной таблице.