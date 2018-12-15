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    «Ахмат» проведет три сбора в Турции во время паузы РПЛ

    Пресс-служба «Ахмата» сообщила о планах главной команды на зимнюю паузу в чемпионате России.

    «Первый подготовительный этап команды начнeтся 15 января 2019 года и завершится 27 января. Запланированы два контрольных матча.

    Команда планирует работу на турецком побережье до 22 февраля, после чего продолжит подготовку к весенней части чемпионата на родине, на своей тренировочной базе», – говорится в заметке на официальном сайте клуба.

    Команда Рашида Рахимова завершила первый круг РПЛ на восьмом месте в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    15.12.2018 16:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 17 декабря 2018, 21:28

      Да, будем надеяться, что после Турции окажутся еще сильнее. Первая половина турнира пройдена не важно. Много очков было подарено слабым командам. Целых девять очков я насчитал. Все таки не хватало физики.

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      Рейтинг: +79

      Крaсная армия 15 декабря 2018, 23:34

      Глушакова ждет вояж в Турцию.

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