Спаллетти – о безвыигрышной серии: «Интер» готов исправиться уже в следующем матче»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал результаты команды в последних четырех матчах. «Нерадзурри» дважды проиграли и два матча свели к ничьей.

«Команда должна оперативно сделать выводы из ситуации. При этом парни заслуживают поддержку болельщиков. Игроком не радует положение вещей, они готовы исправиться уже в следующем матче.

Не думаю, что нынешняя ситуация похожа на прошлогодний кризис, когда «Интер» выдал серию из 10 матчей при одной победе.

У меня другой взгляд. Ведь вы смотрите на результаты, а я на те факторы, которые его определяют», — сказал специалист.

Сегодня миланский клуб примет «Удинезе» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Начало – в 20:00 по московскому времени.