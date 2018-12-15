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    • Спаллетти – о безвыигрышной серии: «Интер» готов исправиться уже в следующем матче»

    Спаллетти – о безвыигрышной серии: «Интер» готов исправиться уже в следующем матче»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал результаты команды в последних четырех матчах. «Нерадзурри» дважды проиграли и два матча свели к ничьей.

    «Команда должна оперативно сделать выводы из ситуации. При этом парни заслуживают поддержку болельщиков. Игроком не радует положение вещей, они готовы исправиться уже в следующем матче.

    Не думаю, что нынешняя ситуация похожа на прошлогодний кризис, когда «Интер» выдал серию из 10 матчей при одной победе.

    У меня другой взгляд. Ведь вы смотрите на результаты, а я на те факторы, которые его определяют», — сказал специалист.

    Сегодня миланский клуб примет «Удинезе» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Начало – в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    15.12.2018 16:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +79

      Крaсная армия 15 декабря 2018, 23:28

      Мужик сказал - мужик сделал.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      igoor52 15 декабря 2018, 19:57

      Сравнил член с пальцем -МРАЗОТА безволосая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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