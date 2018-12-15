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    • «Реал» и «Атлетико» поспорят за нападающего «Райо Вальекано» Морено

    «Реал» и «Атлетико» поспорят за нападающего «Райо Вальекано» Морено

    Форвард «Райо Вальекано» Серхио Морено может продолжить карьеру в «Реале» или «Атлетико», сообщает AS.

    Фаворитом в борьбе за 19-летнего футболиста является «Реал», который арендовал «Райо» воспитанника Рауля де Томаса. Если Морено не выберет «Реал» и перейдет в другой клуб, сливочные получат право активировать сумму выкупа.

    В контракте испанца она равна 25 миллионам евро.

    В текущем сезоне Морено принял участие в трех матчах на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.

    Сегодня «Реал» и «Райо Вальекано» встретятся в рамках 16-го тура чемпионата Испании.

    Источник: AS

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    15.12.2018 15:53
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