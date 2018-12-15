Гвардиола: «Травма Де Брюйне может помочь нам»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола нашел выгоду в травме своего хавбека Кевина Де Брюйне. Бельгиец уже восстановился от повреждения.

«Травма Кевина может помочь нам. Он некоторое время пропустил, очистил свой разум, свеж физически. Теперь он будет избегать новых повреждений и играть регулярно. Де Брюйне – особенный футболист», – сказал тренер.

Футболист может принять участие в матче 17 тура АПЛ против «Эвертона». Начало – в 15:30 по Москве.