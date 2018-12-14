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    УЕФА оштрафовал ЦСКА на 13 тысяч из-за поведения фанатов

    Дисциплинарный комитет УЕФА завершил разбирательство по матчу пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Викторией» (1:2). Фанаты россиян бросали посторонние предметы, был зафиксирован эпизод выхода болельщика на поле.

    Армейцы получили штраф в размере 13 тысяч евро. Чешская команда вышла в плей-офф Лиги Европы, а ЦСКА занял последнее место в квартете.

    Ранее «Бомбардир» писал о штрафе, наложенном на «Спартак».

    Источник: УЕФА

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    14.12.2018 20:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +95

      саня ле 16 декабря 2018, 10:29

      как ни прискорбно, но это представители нашего общества в...ют и будут в..ять.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 14 декабря 2018, 21:46

      Олени)))

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      Рейтинг: +292

      логист 14 декабря 2018, 21:27

      это того стоило )))

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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 14 декабря 2018, 20:41

      Не повезло!!

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