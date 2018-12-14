УЕФА оштрафовал ЦСКА на 13 тысяч из-за поведения фанатов

Дисциплинарный комитет УЕФА завершил разбирательство по матчу пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Викторией» (1:2). Фанаты россиян бросали посторонние предметы, был зафиксирован эпизод выхода болельщика на поле.

Армейцы получили штраф в размере 13 тысяч евро. Чешская команда вышла в плей-офф Лиги Европы, а ЦСКА занял последнее место в квартете.

Ранее «Бомбардир» писал о штрафе, наложенном на «Спартак».