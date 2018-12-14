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    УЕФА оштрафовал «Спартак» на 55 тысяч

    Дисциплинарный орган УЕФА завершил разбирательство в отношении двух домашних матчей «Спартака» в текущем розыгрыше Лиги Европы – против «Рейнджерс» и «Рапида». В частности, болельщики красно-белых использовали пиротехнику, что запрещено законодательством.

    По итогам двух встреч УЕФА оштрафовал спартаковцев на 55 тысяч евро – 27 из них приходятся на матч с шотландцами.

    «Спартак» в своем квартете занял последнее место.

    Источник: УЕФА

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    14.12.2018 19:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -14

      distrogov 15 декабря 2018, 01:45

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://blogdk.2sms.ru

      -1
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      Рейтинг: +600

      polozovs 15 декабря 2018, 01:41

      Федун за все заплатит, враги за все ответят !

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 декабря 2018, 20:09

      да подавитесь вы все хари ненасытные

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 декабря 2018, 19:56

      Ну хватит нам напоминать о очередном банкротстве "Спартака"! Обязательно надо приписать про рекорд...Этак я начну его жалеть,чего бы не хотелось.

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      Рейтинг: +9050

      vladik12 14 декабря 2018, 19:54

      Я уж думал, за игровую импотенцию штраф.

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