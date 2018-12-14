УЕФА оштрафовал «Спартак» на 55 тысяч

Дисциплинарный орган УЕФА завершил разбирательство в отношении двух домашних матчей «Спартака» в текущем розыгрыше Лиги Европы – против «Рейнджерс» и «Рапида». В частности, болельщики красно-белых использовали пиротехнику, что запрещено законодательством.

По итогам двух встреч УЕФА оштрафовал спартаковцев на 55 тысяч евро – 27 из них приходятся на матч с шотландцами.

«Спартак» в своем квартете занял последнее место.