УЕФА оштрафовал «Спартак» на 55 тысяч

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Дисциплинарный орган УЕФА завершил разбирательство в отношении двух домашних матчей «Спартака» в текущем розыгрыше Лиги Европы – против «Рейнджерс» и «Рапида». В частности, болельщики красно-белых использовали пиротехнику, что запрещено законодательством.
По итогам двух встреч УЕФА оштрафовал спартаковцев на 55 тысяч евро – 27 из них приходятся на матч с шотландцами.
«Спартак» в своем квартете занял последнее место.