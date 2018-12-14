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    Черышев: «Готов поиграть в чемпионате России»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поговорил о будущем. Россиянин не исключает приезд в чемпионат России.

    «Надо сконцентрироваться на нынешнем сезоне. В Валенсии классная команда, классный стадион. Нужно, чтобы «Валенсия» добилась высот. А там что тренер решит, что клуб решит. Не от меня всe зависит.

    Варианты в России были, но пока у меня есть силы попробовать себя в сильном чемпионате. Хочу здесь задержаться, но потом не против поиграть в России», – сказал игрок в эфире «Матч ТВ».

    Черышев никогда не играл за российские клубы.

    Источник: «Чемпионат»

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    14.12.2018 19:47
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 15 декабря 2018, 22:14

      да он дно. никакой вообще. пусть саню с тюряги скорее выпускают, что б играл за россиюшку. по понятиям уже. а этот дениска нах не нужен. игрок уровня амкара.

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 15 декабря 2018, 21:24

      Ну Денис хотя бы цепляется за свои возможности...это уже достойно уважения...а в Россию переехать всегда успеет, если не в элиту, то в середнячок уж точно

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 15 декабря 2018, 00:16

      Играть-пожалуйста, а " поиграть" - не надо.

      2
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      Рейтинг: +763

      rammax fcsm 15 декабря 2018, 00:16

      кому ты нужен, калека....

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 15 декабря 2018, 00:01

      В Росси поболее платят）

      2
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      Рейтинг: +4625

      la verdad 14 декабря 2018, 23:48

      Готов на всё:)))

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 декабря 2018, 22:44

      Потом и в России никому не нужен будешь !

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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 > Zenmaster 14 декабря 2018, 22:47

      да и сейчас зачем он кому нужен он же как Измайлов месяц играет потом пару тройку лечится

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Garrincha58 15 декабря 2018, 08:17

      похребняк покруче маратки будет

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      Рейтинг: +12624

      Вомбат 14 декабря 2018, 22:34

      Давай задерживайся, это правильно, только травмируйся пореже. А потом, когда уже не будет "сил пробовать себя в сильном чемпионате", в Зенит не просись, с нас хватит и Маркизио.

      1
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 21:01

      Если есть желание ,можно и у нас поиграть.

      4
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 14 декабря 2018, 20:44

      Зенит ждет, а там платиновая лавка и закат карьеры

      8
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      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК > Skull_Boy 15 декабря 2018, 10:36

      просто иди лесом ! у тебя день начинается с того чтобы поставить мне минусы.....Убогий ! Пойди лучше сделай добро близким !

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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy > САДЫЧОК 15 декабря 2018, 10:41

      Ну да конечно это я сейчас взял и проставил -3, а ты недотраханный запомни, на любую заштатку приходит ответка неотесанный ты выкормыш, чао олигофренишка и не в первый раз уже предупреждаю

      8
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