Черышев: «Готов поиграть в чемпионате России»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поговорил о будущем. Россиянин не исключает приезд в чемпионат России.

«Надо сконцентрироваться на нынешнем сезоне. В Валенсии классная команда, классный стадион. Нужно, чтобы «Валенсия» добилась высот. А там что тренер решит, что клуб решит. Не от меня всe зависит.

Варианты в России были, но пока у меня есть силы попробовать себя в сильном чемпионате. Хочу здесь задержаться, но потом не против поиграть в России», – сказал игрок в эфире «Матч ТВ».

Черышев никогда не играл за российские клубы.