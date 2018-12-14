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    • Клопп: «Что я думаю о Погба? А вы спрашиваете Моуринью о Вейналдуме?»

    Клопп: «Что я думаю о Погба? А вы спрашиваете Моуринью о Вейналдуме?»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от домашнего матча 17-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед», который состоится в воскресенье, 16 декабря.

    «Мы должны быть злыми в воскресенье, и мы ими будем. Мы должны бороться за свои очки.

    Последние две игры в АПЛ на «Энфилде» мы сыграли 0:0? А до этого мы уступили 0:1, верно? Уэйн Руни забил, да? Ну... время пришло!

    Я не думаю, что у Жозе Моуринью когда-либо отсутствовали амбиции. Он просто делает то, что он считает правильным, и он один из самых успешных тренеров в мире. Матч прошлого сезона? Он не был радостным для нас.

    Хотел бы я тренировать Погба? Вы лучше меня знаете, что произойдет, если я дам ответ на этот вопрос. Нет ответа! Сделайте из этого историю.

    Что я думаю о Погба? А вы спрашиваете Жозе Моуринью о Джорджиньо Вейналдуме?!» – приводит слова Клоппа журналист Goal Нейл Джонс.

    Источник: Твиттер Нейла Джонса

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    14.12.2018 17:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 14 декабря 2018, 18:04

      Надо рвать МЮ

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