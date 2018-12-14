Клопп: «Что я думаю о Погба? А вы спрашиваете Моуринью о Вейналдуме?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от домашнего матча 17-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед», который состоится в воскресенье, 16 декабря.

«Мы должны быть злыми в воскресенье, и мы ими будем. Мы должны бороться за свои очки.

Последние две игры в АПЛ на «Энфилде» мы сыграли 0:0? А до этого мы уступили 0:1, верно? Уэйн Руни забил, да? Ну... время пришло!

Я не думаю, что у Жозе Моуринью когда-либо отсутствовали амбиции. Он просто делает то, что он считает правильным, и он один из самых успешных тренеров в мире. Матч прошлого сезона? Он не был радостным для нас.

Хотел бы я тренировать Погба? Вы лучше меня знаете, что произойдет, если я дам ответ на этот вопрос. Нет ответа! Сделайте из этого историю.

Что я думаю о Погба? А вы спрашиваете Жозе Моуринью о Джорджиньо Вейналдуме?!» – приводит слова Клоппа журналист Goal Нейл Джонс.