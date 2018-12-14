Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Зенит» отправился в отпуск. Первый сбор – 15 января

    Футболисты «Зенита» отправились в отпуск после матча шестого тура группового раунда Лиги Европы со «Славией» (0:2).

    На отдыхе команда пробудет до 12 января, после чего пройдет медосмотр, а 15 числа вылетит на первый межсезонный сбор в Катаре, где пробудет до 28 января и примет участие в Кубке «Матч Премьер». Соперниками петербуржцев по турниру будут «Локомотив», «Спартак» и «Ростов».

    После первой части РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Краснодар» на одно очко. Также петербуржцы вышли в 1/16 финала Лиги Европы.

    Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2018 14:28
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 декабря 2018, 21:30

      от чего отдыхать.от кривоногости и тупости?Миллер-Газпром убери Семака нахер,купи Карреру он хоть атакующий футбол поставит+свинью подложить Федуну.За е б а ла эта Уфа в СПб играть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 декабря 2018, 20:07

      мини чемпионат катара с участием российских команд но без болельщиков наших
      На рынке видел Семака Кононова и Карпина бермуды шорты покупали себе Шпалыч трикушки с 3 полосками фирмы РЖД

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5701

      afw13 14 декабря 2018, 20:01

      кому канары, а кому на нары, кокорин вон с 11 октября в "отпуске"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +772

      FCTB 14 декабря 2018, 19:18

      Отпуск нужно заслужить!! А они его не заслужили.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 14 декабря 2018, 17:24

      пусть отдыхают футболисты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 декабря 2018, 16:37

      Не нажритесь там, а то в СИЗО засадят и этих не будет, кому играть?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert > prezent2017 14 декабря 2018, 16:55

      Своевременное предупреждение.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 декабря 2018, 16:08

      Жду приятных новостей об избавлении , от всех "любимых" -- ЭрнАнаниста , Кранветра , Мебели , Нетонесё и ещё 3-4 лавочника -- пассажиров !

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff > Zenmaster 14 декабря 2018, 16:12

      Дноболотного и Козкодоева еще туда-же)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +261

      salexeich 14 декабря 2018, 14:34

      Заслуженный отдых: первое место в Премьер лиге и первое место в группе лиги Европы. Хотя и смазан этот отдых двумя последними поражениями в обоих турнирах.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 > salexeich 14 декабря 2018, 14:48

      И на старуху бывает проруха

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff > salexeich 14 декабря 2018, 16:14

      Если в обоих турнирах, то тремя поражениями) Помимо Славии еще Рубин и Тула так-то)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 