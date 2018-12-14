«Зенит» отправился в отпуск. Первый сбор – 15 января

Футболисты «Зенита» отправились в отпуск после матча шестого тура группового раунда Лиги Европы со «Славией» (0:2).

На отдыхе команда пробудет до 12 января, после чего пройдет медосмотр, а 15 числа вылетит на первый межсезонный сбор в Катаре, где пробудет до 28 января и примет участие в Кубке «Матч Премьер». Соперниками петербуржцев по турниру будут «Локомотив», «Спартак» и «Ростов».

После первой части РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Краснодар» на одно очко. Также петербуржцы вышли в 1/16 финала Лиги Европы.