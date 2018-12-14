Тетя Глушакова: «Жалко Дениса. Жена развела его как умела. Он перенес серьезный стресс, а эта стерва ходит и улыбается»

Тетя капитана «Спартака» Дениса Глушакова прокомментировала появившуюся в интернете аудиозапись, на которой футболист грозится своей жене Дарье, что уедет играть за «Ахмат» по окончании контракт с московским клубом.

На записи полузащитник заявляет следующее: «А поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч рублей. Сколько там надо будет алиментов платить? Посчитаешь». Бракоразводный процесс пары длится с сентября.

– Да, это голос Дениса. Думаю, это ошибка – когда идут суды, разговаривают только адвокаты! А кто вынудил Дениса на такой разговор? Может, сама Дарья? Вот и наговорил черт знает что. Сейчас, наверное, сам в шоке. Но это на руку Дарье. Она же получила 5 миллионов уже алиментов? Он же платит ей? Видно, мало!

– Как думаете, Дарья пойдет до конца?

– У Даши хватка, как у бультерьера: если схватила за горло, уже не отпустит. А Денис, конечно, не хочет ей платить. Но тут уже суд решит. Но детям будет платить по-любому!

– Но сейчас интрига в том, какие это деньги – большие или маленькие...

– У Дениса контракт [со «Спартаком»] до конца [на самом деле – до июня] 2020 года. Кто знает, что будет через два года? Может, и Денис закончит с футболом. Я лично за Дашу не переживаю. А вот за Дениса есть тревога. Такие нагрузки – и физические, и моральные. Он же не железный! А у нее все хорошо! И ей, и детям, и внукам хватит! Мне, конечно, Дениса жалко. Развела она его как умела! Он же ее просил по мирному разойтись. Денис перенес серьезный стресс. А эта стерва ходит и улыбается! Бог ей судья.