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    • Тетя Глушакова: «Жалко Дениса. Жена развела его как умела. Он перенес серьезный стресс, а эта стерва ходит и улыбается»

    Тетя Глушакова: «Жалко Дениса. Жена развела его как умела. Он перенес серьезный стресс, а эта стерва ходит и улыбается»

    Тетя капитана «Спартака» Дениса Глушакова прокомментировала появившуюся в интернете аудиозапись, на которой футболист грозится своей жене Дарье, что уедет играть за «Ахмат» по окончании контракт с московским клубом.

    На записи полузащитник заявляет следующее: «А поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч рублей. Сколько там надо будет алиментов платить? Посчитаешь». Бракоразводный процесс пары длится с сентября.

    – Да, это голос Дениса. Думаю, это ошибка – когда идут суды, разговаривают только адвокаты! А кто вынудил Дениса на такой разговор? Может, сама Дарья? Вот и наговорил черт знает что. Сейчас, наверное, сам в шоке. Но это на руку Дарье. Она же получила 5 миллионов уже алиментов? Он же платит ей? Видно, мало!

    – Как думаете, Дарья пойдет до конца?

    – У Даши хватка, как у бультерьера: если схватила за горло, уже не отпустит. А Денис, конечно, не хочет ей платить. Но тут уже суд решит. Но детям будет платить по-любому!

    – Но сейчас интрига в том, какие это деньги – большие или маленькие...

    – У Дениса контракт [со «Спартаком»] до конца [на самом деле – до июня] 2020 года. Кто знает, что будет через два года? Может, и Денис закончит с футболом. Я лично за Дашу не переживаю. А вот за Дениса есть тревога. Такие нагрузки – и физические, и моральные. Он же не железный! А у нее все хорошо! И ей, и детям, и внукам хватит! Мне, конечно, Дениса жалко. Развела она его как умела! Он же ее просил по мирному разойтись. Денис перенес серьезный стресс. А эта стерва ходит и улыбается! Бог ей судья.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    14.12.2018 13:30
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +1342

      ruded 15 декабря 2018, 11:39

      наконец, стали подтягивать "тяжелую артиллерию" в лице тётек и кумушек..

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 декабря 2018, 19:44

      Все денискины проблемы от небольшого количества мозгов

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 14 декабря 2018, 19:21

      Ждём со стороны жены Глушакова Тетю, что она нам интересного скажет.)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak 14 декабря 2018, 18:16

      Семейные дрязги на футбольный портал.
      Орал.
      Типа "Бомбардир" отсо...
      знал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 14 декабря 2018, 17:59

      Видать ***** нашла ас Дениса доит миллионы! Стерва.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +952

      Untitled-1 14 декабря 2018, 17:00

      Регулярные комменты про то, что бомбарбосы задрали уже со своей желтизной, а им пофигу. Чем больше говна в комментах - тем лучше. Прислушиваться к читателям? не, не слышали!

      3
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      Рейтинг: +29416

      JTherry 14 декабря 2018, 16:59

      что-то не так в футбольном королевстве пресс-службы Спартака: сколько можно наблюдать за этой семейной перепалкой? в конце концов - это дело семьи Глушакова, и зачем туда СМИ вмешиваются, непонятно, или писать больше не о чем? спортивный сайт измельчал...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 16:42

      Ох напрасно тетя вы лекарство пьете...

      5
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      Рейтинг: +319

      Best_forever 14 декабря 2018, 16:39

      Ты чо это же "народная" команда - вдруг забудут какую команду (лавочников и торгашей) он достойно представляет

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 14 декабря 2018, 16:06

      Тетя капитана «Спартака» Дениса Глушакова прокомментировала................
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Почему обязательно нужно упоминать Спартак??? Напишите просто - Тётя Дениса Г.......
      Или без Спартака Дениса Г. никто не знает?

      4
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