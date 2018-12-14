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    • Дарья Глушакова: «Денис избил меня. Боюсь за себя и за жизнь детей»

    Дарья Глушакова: «Денис избил меня. Боюсь за себя и за жизнь детей»

    Дарья Глушакова, жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, заявила, что боится за свою жизнь. Ранее девушка написала на футболиста заявление в полицию, обвинив его в угрозах убийством. Позже капитан красно-белых пригрозил жене, что будет выплачивать ей маленькие алименты.

    «Аудиозаписи с угрозами не поддельные, это его слова. Он периодически угрожает, постоянно какие-то звонки, все время пишет на диктофон, причем нас всех.

    Он меня избил 4 августа. Побои были. В заявлении все написано.

    Говорите, он обвинял меня в неверности? Правильно, а какие у них еще есть мысли и решения?! Ещенко разводился — там тоже неверная жена. Тарасов разводился — тоже обвинил Бузову в неверности.

    Он говорит, что доказательства есть? Слушайте, у меня тоже много какие доказательства есть! Много чего он говорит… Все, что он сейчас будет предоставлять, — это будет полная чушь и провокация.

    Дети сейчас со мной. Он видится с ними. Но после последних событий и того, что он вообще творит, я уже боюсь за себя и вообще за жизнь детей. Опасаюсь.

    Мои условия бракоразводного процесса – оставить детей со мной. Все по суду, я хочу по закону. Это он подкупает — уже куда только ни обращался, кому только ни звонил, какие деньги ни предлагал.

    Конфликт идет по разделу имущества и алиментам. Ему важно, чтобы не было алиментов, которые мне полагаются по суду. Он готов просто чуть ли не заказывать меня. Он готов на все: и детей забрать, хотя они ему не нужны. Все знают, какое у него сейчас расписание в «Спартаке»: три месяца на сборах.

    Кто детей будет воспитывать? Его подруга, которая живет сейчас с ним в доме, который я построила? Он живет с Кристиной, я его ловила еще пять лет назад», – сказала Глушакова.

    Источник: «Пятый канал»

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    14.12.2018 10:53
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +80

      Вжыхъ 14 декабря 2018, 20:47

      Уважаемая редакция сайта Бомбардир! Можно не публиковать то, что не имеет отношения к футболу, как, например, данный пост и посты про мамаево-кокрище?! Все в курсе того, что случилось. Дальше это относится уже к другой (криминальной или судебной) тематике.

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      Рейтинг: +826

      Grag 14 декабря 2018, 17:18

      Как задрали новости про эту пару.

      0
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      Рейтинг: +3545

      serhio80 14 декабря 2018, 16:21

      достали уже с глушаком, ну очевидно же что не нужен он на поле

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      Рейтинг: +2420

      zritelx 14 декабря 2018, 16:01

      Во, не знал , что супруга Глушакова строитель-целый дом сама построила , значит футболист у нее не содержании был, а я то ошибался ,думал что она работает просто женой футболиста- есть такая очень привлекательная профессия для молодых девушек.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > zritelx 14 декабря 2018, 16:13

      А ты вообще знаешь, как построить дом???
      Или ты думаешь - дал денег и всё?
      Обычно те, у кого нет времени, покупают дома, т.к. подыскивают такой дом, который бы подходил им.
      А когда строишь дом, то нужно немало времени, хотя бы для документации. Далее - интерьер, эргономика и т.д. и т.п.
      Поэтому, вряд ли у Дениса Г. было на это время. Значит строила его жена.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > 22 raza chemp 14 декабря 2018, 23:50

      Ну, по-ходу ты тоже дом себе не построил.
      Когда-то я занимался дизайном интерьеров. Так вот - был такой момент - дом уже был построен, оставалось создать интерьер. Всё время, пока вёлся этот проект, приезжала только жена семейства. Почти каждый день она приезжала и оговаривала что и как. И так в течение 8-ми месяцев. А дом-то всего 180 квадратов. Как сейчас помню - Прихожка, Зал с камином, две спальни, два санузла и детская. С детской было сложнее всего, т.к. у ребёнка не возможно вот так запросто спросить - чего ты хочешь. После дизайн-проекта нужно было нанять рабочих которые разбираются в чертежах и сделают всё так, как в проекте. Нашли и начали строить - это ещё почти год, с еженедельными моими выездами на объект. И в этот год жена семейства так же постоянно приезжала на объект.
      И это тогда, когда уже был дом.
      Я свой дом менял 13 раз, прежде, чем появился основной план. Полгода у меня ушло на это, но даже со своими знаниями в строительстве, я во время строительства отходил от проекта.
      Дом построить - не купить готовый. Поэтому, пока сам не построишь - не поймёшь других.))

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      Рейтинг: +806

      plehanov6 > Владислав Vlad 15 декабря 2018, 01:44

      Утомил уже, умник!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > 22 raza chemp 17 декабря 2018, 23:58

      Дизайнер не занимается проектом дома. Дизайнер занимается интерьером. А теперь представь, что ты строишь дом "под себя". Я для себя 13 раз проект менял, что бы прийти к какому-то пониманию, чего я хочу. Типовые проекты - это типовые проекты, их заказывает средний класс. Грамотный дизайнер не будет делать проект, пока не поймёт чего хочет заказчик. А заказчик меняет свои хотелки постоянно и соответственно постоянно общается с дизайнером. Это только по телевизору - раз и готово. Хороший дом построить - не мало нужно трудов, как исполнителю, так и заказчику.
      Попробуй сам для себя хотя бы нарисовать тот дом, который бы ты хотел. Имея знания по строительству и понимание всех ошибок в строительстве, думаю ты тоже, как и я, сделаешь минимум 10 проектов. Но здесь ты и заказчик и исполнитель, а это намного проще.

      0
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 15:54

      Оба стоят друг друга ,если превращают бракоразводный процесс во взаимное оскорбление.

      4
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 14 декабря 2018, 13:38

      Какая бы ни была Дария, Глушаков ведет себя не как мужик, а как чеченская потаскуха.
      Вон из команды!

      7
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > Супервайзер 14 декабря 2018, 13:49

      Про "чеченских потаскух" явный перебор, не хорошо так говорить.

      3
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      ...
      Рейтинг: +4681

      Викос > ilichkadr 14 декабря 2018, 15:16

      в том смысле, что он в Ахмат собрался за 30 тыс. руб на контракт лишь бы не платить алименты своим детям.

      4
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Супервайзер 14 декабря 2018, 15:25

      Чеченская потаскуха? Это, что-то новое, такого никогда не слышал, не то, чтобы встречать.

      1
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      ...
      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > Викос 14 декабря 2018, 15:33

      Не, товарисч брякнул не подумав. Что касаемо Ахмата, то Рамзанчик заставит не только платить алименты своим детям, но и по полдня маршировать вокруг поля.

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > vladimir-7 14 декабря 2018, 15:49

      Молодой еще, наверное)). Хотя точнее было бы сказать, чеченская подстилка, раз чеченцами жене угрожает.

      4
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > vladimir-7 14 декабря 2018, 15:54

      Да уж это чересчур...

      2
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 14 декабря 2018, 13:12

      А гламурить не надо. Лучше бы щи варить училась...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +800

      Театрал 14 декабря 2018, 13:12

      Есть доки избиения,- сажай его к кокомамаям! Нет, - присядь сама за клевету. И все через суд, пожалуйста, а не через прессу. Достала уже.

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > Театрал 14 декабря 2018, 13:17

      Скажите, а если у неё доков нет, то её тоже к кокомамаям? В одну хату?!)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > zatonn 14 декабря 2018, 15:29

      Ну конечно, в два смычка, 3-4 раза в день.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 14 декабря 2018, 12:46

      мало бил значит тебя тупую дуру !

      0
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      Рейтинг: +306

      Bobafett 14 декабря 2018, 12:23

      Ё*аная Санта Барбара

      -1
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