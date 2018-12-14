Дортмундская «Боруссия» и «Уотфорд» хотели купить Зобнина

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин мог продолжить карьеру в команде из Европы.

24-летним россиянином интересовались дортмундская «Боруссия» и «Уотфорд». Об этом сообщил футбольный агент Роман Орещук.

Ранее сам Зобнин рассказал, что у него было предложение от клуба из Бундеслиги.

В нынешнем сезоне хавбек провел 18 матчей, отметившись одной результативной передачей.