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    Дортмундская «Боруссия» и «Уотфорд» хотели купить Зобнина

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин мог продолжить карьеру в команде из Европы.

    24-летним россиянином интересовались дортмундская «Боруссия» и «Уотфорд». Об этом сообщил футбольный агент Роман Орещук.

    Ранее сам Зобнин рассказал, что у него было предложение от клуба из Бундеслиги.

    В нынешнем сезоне хавбек провел 18 матчей, отметившись одной результативной передачей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2018 10:30
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +206

      КАМПОСТЕР1 16 декабря 2018, 09:23

      Уход Ромы будет ещё большей потерей для нас, чем уход Квинси,хоть и желаю ему удачи и проф. роста, но не хотелось бы терять такого парня

      0
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 15 декабря 2018, 18:11

      Рома заслуживает шанса показать себя в Европе. Хотя он и нам самим пригодится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 15:37

      Будет у него еще такая возможность.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 декабря 2018, 13:11

      хотели бы - купили

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 декабря 2018, 12:25

      В Боруссию можно бы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16625

      афоня72 14 декабря 2018, 12:15

      Главное в этой новости-МОГ!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 14 декабря 2018, 12:13

      зобнин не продается

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 декабря 2018, 11:27

      Летом Роману нужно уезжать в Европу, если хочет развиваться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6170

      Viper for CSKA 14 декабря 2018, 11:19

      Мог бы быть на вершине Бундеслиги, увы. Так и не научились наши клубы грамотно и вовремя отпускать. И ЦСКА , к моему сожалению, не исключение.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Viper for CSKA 14 декабря 2018, 11:37

      ЦСКА-то научился, только сами игроки перешли и думают, что
      всё удалось, теперь можно спокойно так же играть, как и играл,
      а оказывается нет, надо вкалывать ещё больше и некоторые
      так и делают, например, Олич, а из Зенита Аршавин, из спартака
      Павлюченко.

      0
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      Рейтинг: +33712

      oyabun > vladimir-7 14 декабря 2018, 13:04

      Не делают, а делали. И притом делали это очень краткое первое время, а потом запал заканчивался и футболисты возвращались, потому что не тот совсем менталитет. Если можно за те же или бОльшие деньги вкалывать меньше, то зачем напрягаться?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > oyabun 14 декабря 2018, 15:20

      краткое или первое? Возвращались куда и когда? Когда
      возраст не позволяет играть в серьезных клубах.

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      Рейтинг: +33712

      oyabun > vladimir-7 14 декабря 2018, 17:34

      Да нет, возраст ни при чем. И Аршавин и Павлюченко в расцвете сил еще вернулись обратно в Россию.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > oyabun 14 декабря 2018, 18:45

      Ну сравнивать АПЛ иРПЛ это не корректно, посмотрел
      игру Краснодара и Севильи с участием Промеса. В
      России он был лидером в спартаке, а в Севидье он ноль,
      его толком и невидно, вот уровень той или иной лиги.

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      Рейтинг: +33712

      oyabun > vladimir-7 14 декабря 2018, 18:48

      Ну а что делать то? Живем мы в этой стране и смотрим наш футбол. Такой какой он есть. Понятно что сейчас не проблема регулярно смотреть игры зарубежных топ-клубов и болеть за них. Но всё равно это не то уже, душа болит именно за своих. )

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 14 декабря 2018, 10:57

      При такой ситуации в клубе,лучше дать парню уйти. Пусть повышает мастерство. Через 2 года,никому интересен не будет. Слаб наш футбол..

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