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    • Кононов: «Вильярреалу» улыбнулась удача, и они забили, в отличие от нас»

    Кононов: «Вильярреалу» улыбнулась удача, и они забили, в отличие от нас»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итог поражению от «Вильярреала» (0:2) в 6-м туре Лиги Европы.

    «Начиная с первого тайма, первые минуты нам не удались, мы быстро пропустили. У нас было много ошибок, но сразу после этого гола начали играть неплохо и создали опасные моменты. Хотелось, чтобы из таких выгодных положений «Спартак» забил.

    Нам нужно было выигрывать, отсюда мы рисковали. В особенности во втором тайме мы пропускали опасные контратаки. В целом могу сказать, что игра была интересная и обоюдоострая. Сопернику улыбнулась удача, и они забили, в отличие от нас.

    Разбор полетов я буду делать в раздевалке. Что касается руководства, у нас будет встреча, на которой мы все обсудим. Я думаю, что наши игроки отдали все силы, которые у них есть на данный момент. Они показали все мастерство. Может быть, нам не удались первые минуты, но дальше игра была равная.

    Ставлю высокие задачи перед собой, и я не удовлетворен результатом. Чтобы выигрывать такие финалы (матч был сродни финалу) нужна психологическая, тактическая и функциональная подготовка», – сказал специалист.

    Хорошо, что «Спартак» вылетел из Лиги Европы

    Источник: Sport24

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    13.12.2018 23:44
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 декабря 2018, 19:34

      Особенно не следил за Кононовым,поэтому очень поражён его способности льстить. Как начал петь -"с детства за "Спартак",так и не остановится,поёт и поёт! Даже Федун проголосовал из своих только за Зобнина,включив в пятёрку Фернандеса,Дзюбу,Акинфеева и ещё кого-то.А Конон-варвар аж четырёх спартаковцев голоснул,плюс Дзюбу.И несёт -соответственно,неадекватные оценки в мир.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 декабря 2018, 17:03

      Дело не в Спратаке! Португалия "наступает на пятки"! А Локо, Спартак и Краснодар "страдают х....й"! Но и это не самое страшное-здесь просто чистый пофигизм игроков к лиге Европы и им бабла и так хватает-зачем напрягаться? Но меня больше удивило отношение Семака к игре со Славией и "мастерство" высокооплачиваемых игроков Зенита, которым ПОФИГ очки в копилку России для распределения мест в рейтинге УЕФА! Этот второй состав Зенита (по цене контрактов) должен был РВАТЬ Славию, но на самом деле порвали их! Я желаю Зениту во втором этапе первенства опуститься на 6 строчку по итогам чемпионата! Спартаку и Локо оказаться в том же "районе"! Такие команды не должны представлять Россию на европейской арене!

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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 14 декабря 2018, 13:18

      Игра была равна. Играли два ... ©
      Он когда про "все силы" и мастерство говорит, хотя бы понимает, что отдав все силы и мастерство, команда, которая, по его же словам, под его руководством уверенно прогрессировала, не смогла ничего заметного сотворить со вторым составом клуба, замахнувшегося на вылет из Примеры?

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 14 декабря 2018, 10:47

      от одного удача отвернулась, другому опыта не хватило, а вообще спасибо ПФЛ за календарь...

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 14 декабря 2018, 10:39

      Не знаю, или я в бреду, или Кононов бредит. Неужели мы на разных матчах были? Про тактическую и функциональную подготовку я промолчу, тут и так невооруженным глазом все видно, а психологическую Кононов начал с первых дней, не успеваем с ушей лапшу смахивать. От психологической обработки уже стали раздаваться голоса, что команда изменилась в лучшую сторону и заиграла чуть ли не в романцевско-бесковский стиль. Скорее бы этот туман рассеялся и все стали мыслить трезво и в первую очередь сам Кононов.

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      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 09:43

      Отмазка хорошая.

      6
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 14 декабря 2018, 04:28

      Высокие задачи с таким подходом ставить в Спартаке невозможно, а в Валидоле сколько угодно!

      2
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 14 декабря 2018, 04:20

      Локомотив занял последнее место в группе, в которой ярко выраженных грандов не было, и это большой провал. А Спартак вылетел из ещё более лёгкой группы, это как назвать?

      2
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      Рейтинг: +2724

      АЛЕКС 58 > Nesterenko 14 декабря 2018, 11:03

      Удача отвернулась!

      1
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      Рейтинг: +965

      arok 14 декабря 2018, 02:54

      Ох сдаётся мне, что удача тут ни причём.

      1
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      Рейтинг: +5701

      afw13 14 декабря 2018, 00:36

      Кононов: "Вильярреалу улыбнулась удача, и они забили мяч, а мы забили на матч"

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