Кержаков, Маркизио и Заболотный – в старте «Зенита» на матч Лиги Европы в Праге

Нету, Мевля, Кран, Эрнани - вместо них должны были быть молодые из дубля. Семак, где молодежь?
«Славия» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Славия: Коларж, Нгаду-Нгаджуй, Зелены, Кудела, Цоуфаль, Соучек, Гушбауэр, Олайинка, Змрхаль, Стох, Шкода.
Зенит: Кержаков, Нету, Мевля, Маммана, Набиуллин, Смольников, Краневиттер, Эрнани, Маркизио, Шатов, Заболотный.
Матч начнется в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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