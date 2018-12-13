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    • Кержаков, Маркизио и Заболотный – в старте «Зенита» на матч Лиги Европы в Праге

    Кержаков, Маркизио и Заболотный – в старте «Зенита» на матч Лиги Европы в Праге

    «Славия» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Славия: Коларж, Нгаду-Нгаджуй, Зелены, Кудела, Цоуфаль, Соучек, Гушбауэр, Олайинка, Змрхаль, Стох, Шкода.

    Зенит: Кержаков, Нету, Мевля, Маммана, Набиуллин, Смольников, Краневиттер, Эрнани, Маркизио, Шатов, Заболотный.

    Матч начнется в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: УЕФА

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    13.12.2018 22:04
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +13

      shaman6 14 декабря 2018, 00:16

      Нету, Мевля, Кран, Эрнани - вместо них должны были быть молодые из дубля. Семак, где молодежь?

      3
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат 14 декабря 2018, 00:05

      Давно уже понятно - Маркизио играть не собирается, и выходит на поле только для того, чтобы в следующей игре спокойно сидеть на лавке. Семак наверное готовит нарезку игровых моментов с участием Маркизио, чтобы потом предъявить видео тому, кто дал итальянцу огромный контракт. Потому после ЦСКА он и выпускает Маркизио лишь тогда, когда все уже ясно и нечего ждать. Ну а Маману он наверное все же поставил, чтобы посмотреть на него. Ведь тот в нынешнем сезоне еще толком не играл. Ну что же, мы все тоже посмотрели и теперь те из нас, кто любит поговорить на тему "Мевля и Нету - не уровень Зенита", нервно курят в сторонке.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 декабря 2018, 23:57

      Уже огребли два -- может в перерыве овощей заменят -- зачем позориться ???

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 декабря 2018, 23:06

      5 защитников выставил, Набиуллин со Смольниковым будут бровку бороздить. С этой расстановкой 5-3-2 остаётся гадать сколько пропустим...

      3
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Рубик Докоян 13 декабря 2018, 23:49

      Тут к гадалке не ходи...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 13 декабря 2018, 23:50

      Два уже отгребли, но чувствую охоту не отобьют играть в 3 ЦЗ и с двумя латералями...

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > AHTUNGBOL 13 декабря 2018, 23:50

      Мне здесь гадалка не нужна... )))

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 декабря 2018, 22:55

      Все г-но Семак выпустил. Другого не осталось? Ах, да, еще Оздоев, наверно на замену готовится.

      2
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 13 декабря 2018, 22:54

      Час Заболотного пробил, пора бабло отработать!

      1
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат > ilichkadr 14 декабря 2018, 00:08

      К Заболотному претензий нет. Он бы и рад отработать бабло, но как? На футбольном поле он отработать не может, ибо не умеет. А вне поля он не нужен. Так что вопросов к нему нет. Вопросы есть к тем, кто его купил у Тосно.

      0
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      Рейтинг: +6075

      GoldPlayFIFARus9 13 декабря 2018, 22:53

      Опять 5 защей, ****, да ****** ты уже.... Сколько можно?Опять 1.5 удаа за игру нанесут, пздц

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 13 декабря 2018, 22:37

      На последний матч в году выходят штрафники, т.е. кто провалил сезон, кто реабилитируется, того зимой не продадут...

      2
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      Рейтинг: +46

      kirya088 13 декабря 2018, 22:24

      Шатов в составе, понятно как игра закончится

      3
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 13 декабря 2018, 22:23

      Сольют дублем

      1
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