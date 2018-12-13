Иско во время спора с болельщиками «Реала» назвал их сукиными детьми

«Реал» в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов уступил ЦСКА со счетом 0:3.

Ряд СМИ сообщал о конфликте полузащитника Иско с болельщиками по ходу встречи.

«Что вам от меня надо? Что? Сукины дети», — Marca цитирует хавбека сборной Испании со ссылкой на Vamos de Movistar+.

Иско в текущем клубном сезоне принял участие в 17-ти матчах на клубном уровне, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ранее сообщалось о возможном переходе игрока в «Манчестер Сити» из-за конфликта с главным тренером Сантьяго Солари.