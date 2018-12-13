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    • Иско во время спора с болельщиками «Реала» назвал их сукиными детьми

    Иско во время спора с болельщиками «Реала» назвал их сукиными детьми

    «Реал» в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов уступил ЦСКА со счетом 0:3.

    Ряд СМИ сообщал о конфликте полузащитника Иско с болельщиками по ходу встречи.

    «Что вам от меня надо? Что? Сукины дети», — Marca цитирует хавбека сборной Испании со ссылкой на Vamos de Movistar+.

    Иско в текущем клубном сезоне принял участие в 17-ти матчах на клубном уровне, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ранее сообщалось о возможном переходе игрока в «Манчестер Сити» из-за конфликта с главным тренером Сантьяго Солари.

    Источник: Marca

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    13.12.2018 19:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +286

      Milaninho 13 декабря 2018, 20:52

      У Иско сейчас есть реальный шанс стать лидером нового Реала,но как оказалось у него нет лидерского духа. Пошел на открытый конфликт с фарами, его песня в Мадриде спета

      0
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 20:48

      Игрок техничный но с ЦСКА у него ничего не получалось.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 13 декабря 2018, 20:39

      Хороший игрок. Крепкий. Надо уходить

      1
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      Рейтинг: +4632

      Бомбардиръ 13 декабря 2018, 19:59

      Будет Реальный Иск к нему.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 19:26

      Иско,твоя кончина близко!

      2
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