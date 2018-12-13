Гвардиола: «Стоит вам немного заснуть в Лиге чемпионов – и вы уже в Лиге Европы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужно каждый матч турнира проводить с предельной концентрацией и не позволять себе расслабленности.

«Качество футболистов в Европе означает, что у всех есть хорошие команды. Большие команды выбыли. «Интер» – исключительная команда, и она – в Лиге Европы. Там будет много хороших, лучших клубов.

Если однажды вы немного заснете, вы попадете в Лигу Европы. Вот почему я так рад быть в числе 16-ти лучших.

С моей точки зрения, когда такая команда, как «Манчестер Сити» проходит в плей-офф, это невероятный успех», – сказал Гвардиола.