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    • Гвардиола: «Стоит вам немного заснуть в Лиге чемпионов – и вы уже в Лиге Европы»

    Гвардиола: «Стоит вам немного заснуть в Лиге чемпионов – и вы уже в Лиге Европы»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужно каждый матч турнира проводить с предельной концентрацией и не позволять себе расслабленности.

    «Качество футболистов в Европе означает, что у всех есть хорошие команды. Большие команды выбыли. «Интер» – исключительная команда, и она – в Лиге Европы. Там будет много хороших, лучших клубов.

    Если однажды вы немного заснете, вы попадете в Лигу Европы. Вот почему я так рад быть в числе 16-ти лучших.

    С моей точки зрения, когда такая команда, как «Манчестер Сити» проходит в плей-офф, это невероятный успех», – сказал Гвардиола.

    Источник: Football Italia

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    13.12.2018 18:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 18 декабря 2018, 20:15

      Соснуть он наверное хотел сказать)))

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 19:32

      Новости дня :
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