Карпин – о своей дисквалификации: «Что тут комментировать? И так все ясно. Все довольны, все счастливы»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение о своей дисквалификации.

Сегодня Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил специалиста на шесть матчей (три – условно с испытательным сроком до конца сезона) и оштрафовал его на 80 тысяч рублей за якобы намеренный толчок резервного судьи в игре 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

«А что тут комментировать? И так все ясно. Все довольны, все счастливы, КДК выявил виновного и наказал, защитив своим решением судейский корпус.

Хотел бы только поблагодарить резервного арбитра за то, что удержался на ногах и не упал после моего «намеренного толчка», – сказал Карпин.