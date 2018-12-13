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    • Карпин – о своей дисквалификации: «Что тут комментировать? И так все ясно. Все довольны, все счастливы»

    Карпин – о своей дисквалификации: «Что тут комментировать? И так все ясно. Все довольны, все счастливы»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение о своей дисквалификации.

    Сегодня Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил специалиста на шесть матчей (три – условно с испытательным сроком до конца сезона) и оштрафовал его на 80 тысяч рублей за якобы намеренный толчок резервного судьи в игре 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

    «А что тут комментировать? И так все ясно. Все довольны, все счастливы, КДК выявил виновного и наказал, защитив своим решением судейский корпус.

    Хотел бы только поблагодарить резервного арбитра за то, что удержался на ногах и не упал после моего «намеренного толчка», – сказал Карпин.

    Источник: Sport24

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    13.12.2018 18:42
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 января 2019, 10:54

      Валере надо было Карася толконуть с пендаля, вот - это было бы справедливо!

      0
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 14 декабря 2018, 17:22

      рыба ***** .московских тренеров не десквалифицировали бы .еврокубки показали караси там не судят .вот и отжарили всех по полной

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 13 декабря 2018, 23:43

      да ты охренел в конец! бычишь, всех посылаешь, а потом всё выворачиваешь, будто совсем не при делах
      что в Спартаке, что сейчас - под копирку
      человек гамно

      -2
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      Рейтинг: +2038

      DMитрий 13 декабря 2018, 23:21

      уффф отскочил Валера!!! поговаривают, что в решениях должна быть последовательность и надобно его в Бутырку!

      0
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      Рейтинг: +2038

      DMитрий > DMитрий 14 декабря 2018, 14:17

      Похоже те кто минусуют полные топоры в юморе.

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 13 декабря 2018, 22:49

      Судейской корпус гниды и всё это знают

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 декабря 2018, 20:26

      Зря Валера дал подсказку.Теперь будем ждать судейского нырка...

      3
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      Рейтинг: +75

      igoor52 13 декабря 2018, 20:16

      Валерчик сегодня да и всегда на ВЫСОТЕ!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 13 декабря 2018, 19:38

      Валера...?!! Ты им ещё покажешь...!!!

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 18:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Свинское поведение ростовского главнюка не осталось безнаказанным.Пусть теперь юморит вместе со своим штатным хамом-Гацканом.

      -4
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > Агасфер 13 декабря 2018, 19:38

      Прежде чем кого то оскорблять , нужно игру посмотреть , на судейство в этой игре и на поведение на поле самарцев .

      8
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      Рейтинг: +966

      Харченко 13 декабря 2018, 18:56

      Этот человек становится проблемой "Ростова".
      Пример Моуриньо заразителен, но Карпин далеко не такого масштаба.

      -3
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