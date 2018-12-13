РФС дисквалифицировал Карпина на шесть матчей за толчок арбитра и оштрафовал на 80 тысяч

РФС дисквалифицировал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на шесть матчей, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц. На три из них – условно.

Специалист был удален со скамейки запасных в игре 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов»​ (0:1).

«Со стороны Карпина не было ненормативной лексики, не было оскорбительных жестов, но, как пишет Карасев [главный арбитр матча], были выкрики и несогласие с решениями. Но был умышленный толчок [резервного судьи]. Мы рассмотрели объяснение «Ростова» и Валерия Карпина, несколько раз просмотрели видео этого эпизода.

За умышленный толчок официального лица матча и выход за пределы технической зоны Карпин оштрафован на 80 тысяч рублей и дисквалифицирован на шесть матчей. Три из них – реальное наказание, а три – условное. Испытательный срок – до конца сезона-2018/19», – сказал Григорьянц.