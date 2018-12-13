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    • РФС дисквалифицировал Карпина на шесть матчей за толчок арбитра и оштрафовал на 80 тысяч

    РФС дисквалифицировал Карпина на шесть матчей за толчок арбитра и оштрафовал на 80 тысяч

    РФС дисквалифицировал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на шесть матчей, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц. На три из них – условно.

    Специалист был удален со скамейки запасных в игре 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов»​ (0:1).

    «Со стороны Карпина не было ненормативной лексики, не было оскорбительных жестов, но, как пишет Карасев [главный арбитр матча], были выкрики и несогласие с решениями. Но был умышленный толчок [резервного судьи]. Мы рассмотрели объяснение «Ростова» и Валерия Карпина, несколько раз просмотрели видео этого эпизода.

    За умышленный толчок официального лица матча и выход за пределы технической зоны Карпин оштрафован на 80 тысяч рублей и дисквалифицирован на шесть матчей. Три из них – реальное наказание, а три – условное. Испытательный срок – до конца сезона-2018/19», – сказал Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2018 14:30
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 декабря 2018, 21:47

      Да что вы так его слабо наказали ??? В камеру Валеру - к Кокоше и Мамаше....А если серьезно- это Карася надо бы убрать от судейства...Две игры подряд косячит...

      2
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 13 декабря 2018, 19:35

      Там толчка-то и не было..
      Короче, мужской футбол превращается в бабский..
      Противно!!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 декабря 2018, 18:41

      Боашу в своё время дали полностью 6 матчей дисквы за толчок судьи руками.

      2
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      Рейтинг: +1506

      balam 13 декабря 2018, 18:35

      все видят одно, а РФС другое. банда уродов. солидарен с Карпиным.

      2
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      Рейтинг: -28

      yaurapanov 13 декабря 2018, 18:32

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://tok.pw/blodka

      -3
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 13 декабря 2018, 17:48

      на..х уй тогд такой футбол нужен

      1
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 13 декабря 2018, 17:27

      Судя по тому как судили, удивляюсь как Валера не заехал судье по физиономии в подтрибунке.
      Столько положить времени, сил и нервов, что бы создать интересную команду. А ее будут при людно убивать не по делу.

      4
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 13 декабря 2018, 16:55

      Эмоциональный тип Валерий.

      2
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 16:52

      Не сдержался. На следующий раз будет умнее.

      6
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 13 декабря 2018, 16:36

      Ааа вот и тренера в Бутырку нашли!!
      Недавно обсуждали, что тренера не хватает!!

      6
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