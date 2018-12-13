Гендиректор «Ахмата»: «Глушаков? Сейчас неэтично об этом говорить, у него контракт со «Спартаком»»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию, что капитан «Спартака» Денис Глушаков может продолжить карьеру в клубе из Грозного.

Сегодня в интернете появилась аудиозапись, на которой полузащитник москвичей говорит своей жене Дарье о том, что готов перейти в «Ахмат» по истечении его контракта со «Спартаком» (июнь 2020 года).

«Во-первых, я не слышал, что он сказал о желании перейти в «Ахмат». Во-вторых, сейчас у него действующий контракт со «Спартаком», поэтому все такие разговоры неэтичны и неактуальны в данный момент», – сказал Айдамиров.