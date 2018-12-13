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    • Гендиректор «Ахмата»: «Глушаков? Сейчас неэтично об этом говорить, у него контракт со «Спартаком»»

    Гендиректор «Ахмата»: «Глушаков? Сейчас неэтично об этом говорить, у него контракт со «Спартаком»»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию, что капитан «Спартака» Денис Глушаков может продолжить карьеру в клубе из Грозного.

    Сегодня в интернете появилась аудиозапись, на которой полузащитник москвичей говорит своей жене Дарье о том, что готов перейти в «Ахмат» по истечении его контракта со «Спартаком» (июнь 2020 года).

    «Во-первых, я не слышал, что он сказал о желании перейти в «Ахмат». Во-вторых, сейчас у него действующий контракт со «Спартаком», поэтому все такие разговоры неэтичны и неактуальны в данный момент», – сказал Айдамиров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2018 14:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 17 декабря 2018, 21:22

      Ахмату нужен Месси или Чалов. Они бы подошли. А Глушакову дай бог разобраться своими семейными проблемами.

      0
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 17 декабря 2018, 21:19

      Как так быстро теряются звезды. Значить не звезда а притворятся звездой очень не прилично тяжело.

      0
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      Рейтинг: +307

      shpilman 13 декабря 2018, 16:19

      дядя Ахмед, заберите его себе пожалуйста!!!

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      Рейтинг: +800

      Театрал > shpilman 13 декабря 2018, 18:54

      Лучше тебя пусть заберет

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      Рейтинг: +306

      Bobafett 13 декабря 2018, 16:19

      Сам Глушаков, сказал это в неэтичной форме)

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      Рейтинг: +800

      Театрал > Bobafett 13 декабря 2018, 18:55

      Слышал, что он сказал? После окончания контракта, не раньше

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      Рейтинг: +306

      Bobafett > Театрал 13 декабря 2018, 19:32

      Слышал!
      Я не про сам переход, а про подачу и речь

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 15:20

      Обычные разговоры некогда близких людей,в отношениях между которыми произошёл раскол.Она ему шпильки вставляет,он-ей.А все вокруг морализаторствуют,делают вид,что понимают в жизни что-то больше "фигурантов дела"."Чужую беду руками разведу...

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      Рейтинг: +800

      Театрал > Агасфер 13 декабря 2018, 18:54

      Поддерживаю. И самое главное, что выдержки подмонтированы. Интересно на какие реплики Даши Дениска так реагирует

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