Хамес сказал семье, что хочет вернуться в «Реал» при любом тренере

Так же сильно он хотел перейти в Баварию. Такое быстрое переобувание не красит человека.
Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес хочет вновь выступать за «Реал».
Футболист, проводящий второй год в аренде в Мюнхене, намерен вернуться в мадридский клуб вне зависимости от того, кто будет его тренером.
Колумбиец сказал членам своей семьи: «Я вернусь, будь тренером Солари, Моуринью, Конте или кто-то еще».
У «Баварии» есть возможность выкупить хавбека 42 миллиона евро.
В текущем сезоне Хамес провел за «Баварию» 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.