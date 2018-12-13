Хамес сказал семье, что хочет вернуться в «Реал» при любом тренере

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес хочет вновь выступать за «Реал».

Футболист, проводящий второй год в аренде в Мюнхене, намерен вернуться в мадридский клуб вне зависимости от того, кто будет его тренером.

Колумбиец сказал членам своей семьи: «Я вернусь, будь тренером Солари, Моуринью, Конте или кто-то еще».

У «Баварии» есть возможность выкупить хавбека 42 миллиона евро.

В текущем сезоне Хамес провел за «Баварию» 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.