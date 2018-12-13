Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Хамес сказал семье, что хочет вернуться в «Реал» при любом тренере

    Хамес сказал семье, что хочет вернуться в «Реал» при любом тренере

    Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес хочет вновь выступать за «Реал».

    Футболист, проводящий второй год в аренде в Мюнхене, намерен вернуться в мадридский клуб вне зависимости от того, кто будет его тренером.

    Колумбиец сказал членам своей семьи: «Я вернусь, будь тренером Солари, Моуринью, Конте или кто-то еще».

    У «Баварии» есть возможность выкупить хавбека 42 миллиона евро.

    В текущем сезоне Хамес провел за «Баварию» 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: OKDIARIO

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2018 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33712

      oyabun 14 декабря 2018, 18:49

      Так же сильно он хотел перейти в Баварию. Такое быстрое переобувание не красит человека.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 16:41

      Не поймешь его ,то хочет остаться в Баварии ,то нет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12491

      DeStar 13 декабря 2018, 14:35

      То новости идут где он не хочет возвращаться.. то такие.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 