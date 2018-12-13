Глушаков – жене: «Няне я платить не буду, пусть тебе мама помогает. Я мужик!»

Денис сделай как Кержаков. а губастенькая пусть алименты платит. вот тогда народ тебя поддержит,а злопыхатели заткнуться
Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил своей жене Дарье, что не намерен оплачивать ей няню для детей.
Ранее Дарья Глушакова написала на футболиста заявление в полицию, обвинив его в угрозах убийством. Позже полузащитник пригрозил жене, что будет выплачивать ей маленькие алименты.
«Будешь с собой няню брать, я платить ничего не буду, смотри. У тебя есть мама, бабушка у нас есть. Пусть собирают там документы на сочинскую квартиру, тоже половинку якобы. Хозяева ***. Вот пусть помогает пожалуйста. А няне я платить не буду, Ларисе так и передай.
Я *** [имею] и буду *** [иметь], понятно? Или *** [имел] и буду [иметь]. Я мужик *** [нафиг]!» – приводит слова Глушакова Breaking Mash.