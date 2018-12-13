Глушаков – жене: «Няне я платить не буду, пусть тебе мама помогает. Я мужик!»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил своей жене Дарье, что не намерен оплачивать ей няню для детей.

Ранее Дарья Глушакова написала на футболиста заявление в полицию, обвинив его в угрозах убийством. Позже полузащитник пригрозил жене, что будет выплачивать ей маленькие алименты.

«Будешь с собой няню брать, я платить ничего не буду, смотри. У тебя есть мама, бабушка у нас есть. Пусть собирают там документы на сочинскую квартиру, тоже половинку якобы. Хозяева ***. Вот пусть помогает пожалуйста. А няне я платить не буду, Ларисе так и передай.

Я *** [имею] и буду *** [иметь], понятно? Или *** [имел] и буду [иметь]. Я мужик *** [нафиг]!» – приводит слова Глушакова Breaking Mash.