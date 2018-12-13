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    • Глушаков – жене: «Няне я платить не буду, пусть тебе мама помогает. Я мужик!»

    Глушаков – жене: «Няне я платить не буду, пусть тебе мама помогает. Я мужик!»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил своей жене Дарье, что не намерен оплачивать ей няню для детей.

    Ранее Дарья Глушакова написала на футболиста заявление в полицию, обвинив его в угрозах убийством. Позже полузащитник пригрозил жене, что будет выплачивать ей маленькие алименты.

    «Будешь с собой няню брать, я платить ничего не буду, смотри. У тебя есть мама, бабушка у нас есть. Пусть собирают там документы на сочинскую квартиру, тоже половинку якобы. Хозяева ***. Вот пусть помогает пожалуйста. А няне я платить не буду, Ларисе так и передай.

    Я *** [имею] и буду *** [иметь], понятно? Или *** [имел] и буду [иметь]. Я мужик *** [нафиг]!» – приводит слова Глушакова Breaking Mash.

    Источник: Breaking Mash

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    13.12.2018 13:48
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +1506

      balam 13 декабря 2018, 18:42

      Денис сделай как Кержаков. а губастенькая пусть алименты платит. вот тогда народ тебя поддержит,а злопыхатели заткнуться

      -2
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      Рейтинг: -28

      yaurapanov 13 декабря 2018, 18:32

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://u.yool.so/miopres

      -2
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 13 декабря 2018, 16:31

      Зато сколько мнений, люди принимают так близко к сердцу....

      2
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      Рейтинг: +151

      Димон9 13 декабря 2018, 15:54

      Бомбардиру больше писать нечего?Семейные разборки для другой программы.Это сайт про футбол.

      4
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > Димон9 13 декабря 2018, 17:34

      Сайт про футбол? - Бомбардир так не считает )

      0
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      Рейтинг: +25055

      bset 13 декабря 2018, 15:39

      С бывшей женой в таком ключе разборки устраивать - это не мужик. Это тряпка и истеричка.

      6
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      Рейтинг: +1506

      balam > bset 13 декабря 2018, 19:06

      при разводе много глупостей говорится. стыдно бывает потом

      0
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      Рейтинг: +95

      саня ле 13 декабря 2018, 15:31

      в проигрыше только дети будут.им обоим заткнутся надо.

      1
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 13 декабря 2018, 15:24

      Такое ощущение что это все специально разыгрывается на публику, он ведь знает что она все звонки записывает, а потом сливает в сеть, но все равно типа звонит и выеживается. Конченый.

      2
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      Рейтинг: +24660

      DOCTOR PENALTY 13 декабря 2018, 15:07

      Спектакль продолжается! Последнее предложение в тексте просто шедевр.

      4
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 13 декабря 2018, 15:02

      Это называется звёздная болезнь, жаль телесные наказания в футболе запрещены, если бы его выпороли. может быть дурь из головы вышла. Спеси куча. игра исчезает, ещё пару лет преимущества трепотни над игрой и будет играть в любительских командах :)

      4
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 13 декабря 2018, 14:55

      иметь х....,не значит,быть мужиком. Админы,Вам не надоело,про этого полудурка,новости печатать?

      8
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      Рейтинг: +806

      тигрик > Ruryu 13 декабря 2018, 19:04

      Случайно минуснул....сорри

      -1
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