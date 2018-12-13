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    Роналду: «Начинается прекрасная часть Лиги чемпионов»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после поражения от «Янг Бойз» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал выход туринского клуба в плей-офф.

    «Теперь начинается прекрасная часть Лиги чемпионов. Я уверен, что мы будем полностью к ней готовы.

    Я спокоен, потому что знаю потенциал «Ювентуса» и свой потенциал.

    В матче с «Янг Бойз» мог легко забить несколько голов, но это футбол. Мы просто должны сосредоточиться на следующей игре», – сказал Роналду.

    «Ювентус» в группе Н набрал 12 очков и занял первое место.

    Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Больше всего клубов – из Англии

    Источник: Goal.com

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    13.12.2018 11:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 13 декабря 2018, 17:54

      ...радуйся Криштиано--- Рубина здесь нет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 15:13

      В плей-офф проходных матчей не будет.

      1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 13 декабря 2018, 13:11

      Это точно

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