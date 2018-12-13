Роналду: «Начинается прекрасная часть Лиги чемпионов»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после поражения от «Янг Бойз» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал выход туринского клуба в плей-офф.

«Теперь начинается прекрасная часть Лиги чемпионов. Я уверен, что мы будем полностью к ней готовы.

Я спокоен, потому что знаю потенциал «Ювентуса» и свой потенциал.

В матче с «Янг Бойз» мог легко забить несколько голов, но это футбол. Мы просто должны сосредоточиться на следующей игре», – сказал Роналду.

«Ювентус» в группе Н набрал 12 очков и занял первое место.

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Больше всего клубов – из Англии