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    «Зенит» в гостях сыграет со «Славией» в Лиге Европы

    Сегодня, 13 декабря, пройдет матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «Славией» и «Зенитом».

    Петербургский клуб набрал 11 очков и выиграл группу С. Пражская команда идет на втором месте с семью баллами.

    Игра пройдет в Чехии на стадионе «Эден» и начнется в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2018 22:20
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 13 декабря 2018, 23:55

      первый тайм просто позорище Семак уйди в отставку у Зенита сейчас слабые игроки но и тренер наислабейший за последние 20 лет

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 декабря 2018, 23:54

      Все это скамеечное г-но надо вычищать. Отсидели ж... на скамейке, ноги не бегают. Ходят пешком мастера-миллионеры, сливщики, мля. Набиуллин пятится перед Стохом, вместо того, чтобы накрыть. Отдать его Курбану на перевоспитание, для Зенита бесполезный!

      1
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      Рейтинг: +12491

      DeStar 13 декабря 2018, 23:16

      Вряд ли что-то супер будет , славия и то будет больше стараться. А зениту тут нафиг ниче не надо

      1
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 13 декабря 2018, 20:18

      Зрелищной игры похоже не увидим

      1
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 13 декабря 2018, 20:06

      Будем посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +3932

      lordmrv 13 декабря 2018, 19:18

      Ну хоть кто то пройдет из наших. Желательно с победой. Удачи Зенит!

      3
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 15:10

      В последнем матче уходящего года надо показать себя с лучшей стороны. Удачи Зениту!

      6
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      Рейтинг: +772

      FCTB > zigbert 13 декабря 2018, 22:51

      Это верно. Уходить на перерыв с 3 поражениями подряд это будет пи****

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 декабря 2018, 14:16

      В ЛЧ все, кто ранее прошел, преимущественно слили. Интересно, будет ли бороться Зенит? Я бы на месте Семака молодежь выставил, им есть за что сражаться.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > prezent2017 13 декабря 2018, 18:19

      Ты на месте болельщика будь троечником хотя бы, сынок. Посмотри состав "Зенита", кто заявлен играть в ЛЕ и найди там молодёжь для состава на игру...

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Рубик Докоян 13 декабря 2018, 22:34

      Я же пишу, что Семак туп. Опять Мевлю выставляет. Не будет толку с этим тренеришкой, пусть в Уфу валит.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 декабря 2018, 14:07

      НАДО ПОБЕЖДАТЬ -- И НИКАКИХ ОТМАЗОК !!!

      3
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 13 декабря 2018, 12:00

      Молодежь должна справиться со Славией.

      2
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