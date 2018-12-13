«Зенит» в гостях сыграет со «Славией» в Лиге Европы

Сегодня, 13 декабря, пройдет матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «Славией» и «Зенитом».

Петербургский клуб набрал 11 очков и выиграл группу С. Пражская команда идет на втором месте с семью баллами.

Игра пройдет в Чехии на стадионе «Эден» и начнется в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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