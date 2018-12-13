Карпин: «Не было бы чемпионата мира, никто бы Дзюбу героем не считал»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение об игре нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. По словам Карпина, форвард стал героем публики благодаря выступлению на ЧМ-2018.

– Удивлены, что Дзюба после непростой ситуации в «Зените» в конце прошлого года сумел стать героем нации?

– Не удивлен. Так сложились обстоятельства. Прошел чемпионат мира, там он удачно сыграл и стал, как вы говорите, героем нации.

– Вы его таковым не считаете?

– Не было бы чемпионата мира, и никто бы не считал.

– Но герои нации рождаются именно на больших турнирах.

– Я о том и говорю. Такие футболисты, как Скилаччи, Росси стали всеобщими любимцами в Италии потому, что хорошо провели чемпионаты мира. А потом о них никто особо не слышал.

– Да, но Дзюба и до ЧМ-2018 провел несколько хороших сезонов.

– Да, очень хороших сезонов. Но до героя нации дело не доходило. А все произошло именно в связи с чемпионатом мира.