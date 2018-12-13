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    • Карпин: «Не было бы чемпионата мира, никто бы Дзюбу героем не считал»

    Карпин: «Не было бы чемпионата мира, никто бы Дзюбу героем не считал»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение об игре нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. По словам Карпина, форвард стал героем публики благодаря выступлению на ЧМ-2018.

    – Удивлены, что Дзюба после непростой ситуации в «Зените» в конце прошлого года сумел стать героем нации?

    – Не удивлен. Так сложились обстоятельства. Прошел чемпионат мира, там он удачно сыграл и стал, как вы говорите, героем нации.

    – Вы его таковым не считаете?

    – Не было бы чемпионата мира, и никто бы не считал.

    – Но герои нации рождаются именно на больших турнирах.

    – Я о том и говорю. Такие футболисты, как Скилаччи, Росси стали всеобщими любимцами в Италии потому, что хорошо провели чемпионаты мира. А потом о них никто особо не слышал.

    – Да, но Дзюба и до ЧМ-2018 провел несколько хороших сезонов.

    – Да, очень хороших сезонов. Но до героя нации дело не доходило. А все произошло именно в связи с чемпионатом мира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2018 08:41
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 декабря 2018, 15:09

      есть звездуны и звездуньи вот одно из них на выбор ему подходит но ни как герои нации это им не подходит

      1
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      Рейтинг: +800

      Театрал 13 декабря 2018, 14:25

      Валерий, не переживай! Никто, кроме проплаченных журнашлюх и группы товарищей, которым заездили мозги, его героем не считает. Был заказ- слепить звезду, ну, хоть из кого. То, что выбор пал на обыкновенного таранного типа форварда, без удара, дриблинга, с малым количеством голов - беда нашего футбола.

      4
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      Рейтинг: +966

      Харченко 13 декабря 2018, 14:05

      Карпин постоянно завидует чужой славе - он этим просто озабочен.

      -1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 декабря 2018, 13:26

      Герой -- слишком громко сказано (что ни певец - то звезда , любят наши журналюги - громкие слова !) Но то что он выкладывался и тянул за собой , шутками способствовал хорошему психологическому настрою -- отрицать бессмысленно !!! Поэтому многие ему благодарны и уважение он заслужил !

      2
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      Рейтинг: +4951

      polt 13 декабря 2018, 12:50

      Ну очень злопамятен, однако.

      1
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      Рейтинг: +4467

      Snek 13 декабря 2018, 12:44

      По логике волерки, если ты не сыграл, что не можешь стать героем, а если сыграл, то можешь, а если бы не было турнира....
      волерка да ты не капитан очевидность, ты его генерал ясен хрен!

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 декабря 2018, 10:52

      На Дзюбу обратили внимание как только он стал играть в аренде и
      особенно раскрылся при игре с Халком, именно Халк его полностью
      и раскрыл. Затем Дзюбу и пригласили в сборную.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 декабря 2018, 10:36

      Вот таращит его до сих пор...
      Даже вновь обретённое уважение внезапно уступает желанию плюнуть на
      бывшего тренера "Армавира"..

      4
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 13 декабря 2018, 10:34

      Так его считают таковым только те кто не разбирается в футболе...

      5
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      Рейтинг: +25055

      bset 13 декабря 2018, 10:20

      "Не было бы футбола, никто бы меня не знал".

      2
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