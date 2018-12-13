Гончаренко: «Эта победа войдет в историю»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над «Реалом» (3:0) в матче Лиги чемпионов. Армейцы по итогам групповой стадии заняли последнее место в своем квартете.

«Вылетать обидно в любом случае. Обыграть два раза «Реал» и вылететь из группы с семью очками – это обидно. Эта победа войдет в историю и придаст силы нашим молодым игрокам.

Лучший ли это матч в текущем сезоне? Если говорить с позиции силы, то у нас хорошими были и другие игры, где мы достаточно ярко выглядели, например, матч с «Зенитом». У игроков хорошие эмоции, правда, с оттенком грусти. Последние минуты мы спрашивали, какой счет в параллельном матче, а потом расстроились.

Зуб на «Рому»? Мы сами виноваты. Мы недостаточно много сделали во втором тайме матча с «Викторией». В целом мы досконально узнали возможности всех игроков и понимаем, куда нам расти.

Задача – улучшить за сборы действия в атаке и обороне. Когда мы вернемся, будут совсем другие игры. Но хорошее настроение обеспечено нам на весь декабрь», – сказал Гончаренко.

ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы