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    Гончаренко: «Эта победа войдет в историю»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над «Реалом» (3:0) в матче Лиги чемпионов. Армейцы по итогам групповой стадии заняли последнее место в своем квартете.

    «Вылетать обидно в любом случае. Обыграть два раза «Реал» и вылететь из группы с семью очками – это обидно. Эта победа войдет в историю и придаст силы нашим молодым игрокам.

    Лучший ли это матч в текущем сезоне? Если говорить с позиции силы, то у нас хорошими были и другие игры, где мы достаточно ярко выглядели, например, матч с «Зенитом». У игроков хорошие эмоции, правда, с оттенком грусти. Последние минуты мы спрашивали, какой счет в параллельном матче, а потом расстроились.

    Зуб на «Рому»? Мы сами виноваты. Мы недостаточно много сделали во втором тайме матча с «Викторией». В целом мы досконально узнали возможности всех игроков и понимаем, куда нам расти.

    Задача – улучшить за сборы действия в атаке и обороне. Когда мы вернемся, будут совсем другие игры. Но хорошее настроение обеспечено нам на весь декабрь», – сказал Гончаренко.

    ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2018 08:00
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 13 декабря 2018, 22:32

      Безусловно, это "история"! Ни кому из занявших четвёртое место не удавалось дважды победить «Реал».
      Этот подвиг неповторим!

      0
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      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК 13 декабря 2018, 14:57

      Гончаренко: «Эта победа войдет в историю»....вылет на ранней стадии-тоже войдет в историю !

      1
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 13 декабря 2018, 13:44

      П и д о р Рома взял деньги у шлюхи Вики

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 13 декабря 2018, 12:34

      Пожалуй эту игру можно назвать самой лучшей игрой ЦСКА в этом сезоне.

      5
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      Рейтинг: +13760

      Dominator777 13 декабря 2018, 10:57

      Для молодых армейских игроков победы в обеих матчах над Реалом и все-таки последнее место в группе - это урок, который позволяет сделать вывод о том, что в ЛЧ непобедимых (Реал) и слабых соперников (Виктория) не бывает, на каждый матч нужно нужно настраиваться и играть только на победу. Уже само участие армейцев в этой ЛЧ принесло им определенный опыт, который нужно использовать в следующих матчах. Удачи и побед армейцам в следующих матчах!

      5
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 13 декабря 2018, 10:47

      Чем то молодой Аякс напомнил.. скоро ЦСКА станет донором для грандов.. Гинер с Бабаевым уже в предвкушение 6 нолей)

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > PNZ1985 13 декабря 2018, 12:00

      7, зная Гинера с Бабаевым))))

      0
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 13 декабря 2018, 10:01

      ...молодцы ЦСКА--хлопнули дверью.Вот если бы Спартак выиграл у Реала(даже товарищеский),то художественный фильм бы сняли и "наше" СМИ год радостно визжало.Как то так.

      3
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > FaTeK1945ru 13 декабря 2018, 10:19

      ))))))) точно! Так они победу в лохматые годы 3:1 за евро кубок считают))))

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 декабря 2018, 09:50

      Она уже вошла в историю и на наших глазах.

      3
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      Рейтинг: +653

      MichelWB 13 декабря 2018, 09:20

      Ну да, в историю войдет, если по счету, а по сути.... Как и Аршавин забил 4 Ливеру на его поле, а там состав был 3-й если не 4-й. А была бы на поле основа, Шаве и ударь по воротам не дали бы. Реал на поле то вышел из-за того , что по другому нельзя.

      -1
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 13 декабря 2018, 09:18

      всё хорошо что хорошо кончается, а тут всё наоборот, жаль очень жаль

      0
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