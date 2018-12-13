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    • Черышев: «Интересно было бы сыграть в Лиге Европы с кем-то из российских клубов»

    Черышев: «Интересно было бы сыграть в Лиге Европы с кем-то из российских клубов»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (2:1). Россиянин провел на поле 66 минут. Клуб из Испании занял третье место в своей группе и вышел в плей-офф Лиги Европы.

    – Доволен ли собой? Главное, что победили. Надо работать. Был тяжелый матч против хорошего соперника. Не получилось создать много моментов, это расстраивает.

    – Ваш бывший клуб «Реал» внезапно проиграл ЦСКА. Ваша реакция?

    – Футбол – такая штука... у ЦСКА тоже есть хорошие футболисты, хорошая команда. Особенно рад за Марио, за Чалова, который забил гол. Просто хочется поздравить ребят, они молодцы, а «Реалу» пожелать удачи в дальнейшем.

    – С кем-то из российских клубов в Лиге Европы хотели бы встретиться?

    – Да, было бы интересно!

    – С кем?

    – Да с любым русским клубом интересно поиграть. Там же друзья, партнеры по сборной. Интересно с ними было бы сыграть!

    – Как «Спартаку» обыграть «Вильярреал» – еще одна знакомая вам команда.

    – «Спартаку», думаю, лучше меня знать, как это сделать! «Вильярреал» только что тренера поменял, «Спартаку» тяжело будет. Будет интересно посмотреть игру. У меня и в «Вильярреале» много друзей, так что желаю удачи обеим командам. Посмотрим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2018 07:00
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