Карпин: «Не удивлен, что «Спартак» после Карреры обратился ко мне. Однако бросать «Ростов» было бы неправильно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему после отставки Массимо Карреры не возглавил «Спартак». Красно-белые хотели вернуть специалиста.

«Если честно, не удивился, когда «Спартак» обратился ко мне. Почему не ушeл? Потому что уже работал в «Спартаке» и знаю, что это такое.

Но главное — в другом. Руководство «Ростова» доверило мне команду, поверило в меня как в тренера, и считаю, что было бы неправильно на полпути бросать коллектив. Под ним имею в виду не только футболистов, а клуб в целом», – сказал Карпин.

Специалист трудился в «Спартаке» с 2009 по 2014 годы.