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    • Карпин: «Не удивлен, что «Спартак» после Карреры обратился ко мне. Однако бросать «Ростов» было бы неправильно»

    Карпин: «Не удивлен, что «Спартак» после Карреры обратился ко мне. Однако бросать «Ростов» было бы неправильно»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему после отставки Массимо Карреры не возглавил «Спартак». Красно-белые хотели вернуть специалиста.

    «Если честно, не удивился, когда «Спартак» обратился ко мне. Почему не ушeл? Потому что уже работал в «Спартаке» и знаю, что это такое.

    Но главное — в другом. Руководство «Ростова» доверило мне команду, поверило в меня как в тренера, и считаю, что было бы неправильно на полпути бросать коллектив. Под ним имею в виду не только футболистов, а клуб в целом», – сказал Карпин.

    Специалист трудился в «Спартаке» с 2009 по 2014 годы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2018 01:40
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +41

      thereddog 13 декабря 2018, 20:10

      Скромный ты наш, "валераверим" )))

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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 13 декабря 2018, 19:40

      удачи Карпину в Ростове! и успеха Кононову в Спартаке!

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 13 декабря 2018, 17:20

      Вторая часть обязательная, её бы только отмороженный в данном случае не произнёс, а вот в первой части вся соль.

      1
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 13 декабря 2018, 16:25

      Что-то в Ростове перестало получаться, наверное уже пожалел, что не договорился в Москве.Ведь на момент переговоров он был ещё на коне. а сейчас под конём! (а точнее будет под Хряком)!

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 13 декабря 2018, 14:16

      Спасибо, Валера, что отказался. По-моему на тебя уже насмотрелись в "Спартаке" за два твоих прихода вдоволь. Получается в "Ростове", вот и хорошо. Но еще, как говорят, не вечер. В "Спартаке" тоже временами получалось, а потом глубокая ж..., то есть яма. Твои "успехи" в "Мальорке" и "Армавире" тоже не дают повода в восторженной оценке тебя, как классного специалиста. Твою работу в "Ростове" будем оценивать после завершения сезона и те, кто уже поют тебе дифирамбы, торопятся, бегут впереди паровоза.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 декабря 2018, 14:13

      Молодец, бросать клуб среди сезона неэтично. Но он все-таки знал, что такое свинарник. Потому и не пошел. А Кононов не знал и пошел, турачок.

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 13 декабря 2018, 12:20

      В Спартаке он был бы больше ограничен в своих действиях. В Ростове он более раскрепощен. И потом особого желания вернуться в Спартак у него нет.

      5
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis > zigbert 13 декабря 2018, 17:47

      абсолютно с тобой согласен-спартак-это вынь да положь первое место в ростове с этим как то попроще-но при карпине народ повалил на стадион-на олимп не часто полный забивали а там всего 16 000 мест а на ростов-арену по 32 приходят-всё таки есть успех

      2
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      Рейтинг: +3314

      Опорник84 13 декабря 2018, 12:06

      Исходя из поговорки, что в одну и туже реку два раза не входят, то логично!

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      Рейтинг: +1211

      Серёга Краснодарский 13 декабря 2018, 07:57

      а зачем в Москву летал? не договорились. а нам не ври. стелить соломку чуешь скоро с Ростова попрут

      4
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis > Серёга Краснодарский 13 декабря 2018, 17:42

      это вряд ли

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      Рейтинг: +33712

      oyabun 13 декабря 2018, 07:36

      Похоже Валера, глядя на умеренные пока, но успехи Кононова, начинает про себя переживать, что не принял приглашение тренировать москвичей, вот и оправдывается. Да всё верно, Георгич! Слова правильные говоришь. И успеха в Ростове. Но только позади Спартака. )

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