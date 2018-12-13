Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Магнуссон: «Не знаю, как так получилось, что ЦСКА обыграл «Реал», а «Викторию» – нет»

    Магнуссон: «Не знаю, как так получилось, что ЦСКА обыграл «Реал», а «Викторию» – нет»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон дал комментарий после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (3:0). Исландец недоумевает.

    «Мы не шокированы результатом. Хорошо сыграли, гордимся собой. Жаль, что не вышли дальше. Это плохо. Сразу после игры нам озвучили результат.

    Мы были рады победе над «Реалом». Но не праздновали должным образом, потому что ждали результаты в параллельном матче. Это грустно, но мы рады, что «Реал» обыграли дважды. У нас теперь отличный опыт.

    Не знаю, как так вышло, что обыграли «Реал», а «Викторию» — нет. Не знаю даже ответа. Мы плохо играли во втором тайме в Москве, могло быть лучше. То поражение ухудшило наши шансы», – сказал игрок Sport24.

    ЦСКА – первая команда, разгромившая «Реал» в Испании в еврокубках.

    ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы

    «Глушаков дозвонился до чехов и не дал ЦСКА выйти в евровесну». Реакция страны

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2018 00:07
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 декабря 2018, 10:40

      Потому, что Виктории было надо, а Реалу не надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +653

      MichelWB 13 декабря 2018, 09:12

      Просто Виктории не было смысла сильно напрягаться в борьбе с Ромой и Реалом, он все силы бросили на ЦСКА и задачу выполнили. Зачем жилы рвать 6 матчей, как минимум 3 из которых ты проиграешь. Виктория все правильно распланировала, рассчитала и распределила силы и получила результат. А вылет ЦСКА из группы это косяк не игроков, а тренерского штаба. ЦСКА проиграл тогда когда поставили на выход в плей-офф ЛЧ. А Виктория сразу работала на выход в ЛЕ. Если руководство ЦСКА, сделает правильные выводы и не будет переоценивать силы команды, это пойдет на пользу, а если нет, то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 13 декабря 2018, 06:15

      просто реалу стало ничего не нужно и они вышли без всякого настроя

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 13 декабря 2018, 01:15

      Вика за бабло трахнула Рому. Рома ***** позорный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      CSKA57 13 декабря 2018, 00:51

      Недооценили Викторию и хорошо настроились на Реал. Эх, лучше бы наоборот.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +653

      MichelWB > CSKA57 13 декабря 2018, 09:14

      Да просто Реалу, уже ничего было не надо. Он свои задачи решил. Вот и гоняли балду по полю, а бегали иногда, что бы согреться.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 