Магнуссон: «Не знаю, как так получилось, что ЦСКА обыграл «Реал», а «Викторию» – нет»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон дал комментарий после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (3:0). Исландец недоумевает.

«Мы не шокированы результатом. Хорошо сыграли, гордимся собой. Жаль, что не вышли дальше. Это плохо. Сразу после игры нам озвучили результат.

Мы были рады победе над «Реалом». Но не праздновали должным образом, потому что ждали результаты в параллельном матче. Это грустно, но мы рады, что «Реал» обыграли дважды. У нас теперь отличный опыт.

Не знаю, как так вышло, что обыграли «Реал», а «Викторию» — нет. Не знаю даже ответа. Мы плохо играли во втором тайме в Москве, могло быть лучше. То поражение ухудшило наши шансы», – сказал игрок Sport24.

ЦСКА – первая команда, разгромившая «Реал» в Испании в еврокубках.

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