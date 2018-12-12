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    • ЦСКА – первая за 12 лет команда, не вышедшая из группы Лиги чемпионов с семью очками

    ЦСКА – первая за 12 лет команда, не вышедшая из группы Лиги чемпионов с семью очками

    Групповой этап Лиги чемпионов для ЦСКА закончен. Команда за шесть матчей набрала семь очков и заняла последнее место.

    Армейцы стали первой за 12 лет командой турнира, которая набрала не меньше семи очков и осталась на четвертом месте. Последним таким коллективом был «Копенгаген» в сезоне-2006/07.

    При этом ЦСКА два раза за эти шесть матчей обыграл самую титулованную команду Лиги чемпионов – «Реал». Общая разница мячей – 4:0.

    ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы

    «Глушаков дозвонился до чехов и не дал ЦСКА выйти в евровесну». Реакция страны

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2018 23:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 13 декабря 2018, 11:19

      Редкостный случай.

      3
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      Рейтинг: +54

      fil 517 13 декабря 2018, 10:17

      Потрясающе: Галатасарай с 3 места пошёл в Лигу Европы с 4 очками, а ЦСКА с 7-ю - пролетел. При двух победах над действующим обладателем! Ну, обидно, конечно!
      Уж я, на что спартаковец, и то мне армейцев жаль.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      вратарь сборной 13 декабря 2018, 09:08

      а когда-то зенит с 6 очками вышел из группы в плей-офф лч

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 13 декабря 2018, 05:10

      Одна неудачная игра перечеркнула все.

      2
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      Рейтинг: +2038

      DMитрий 13 декабря 2018, 00:42

      Почему такая несправедливость-невезучесть? При таких победах получить такой невыход!!! Макаронники поднасрали или это опять проделки УЕФА для рейтинга, сенсаций. Почему-то кажется, если бы дома не слили, то не было бы такого последнего тура. Очень хочу ошибаться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 13 декабря 2018, 00:17

      сколько рекордов ЦСКА побил уже....обыграв РЕАЛ два раза и при этом заняв последнее место!!! прикольная команда)))

      4
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > dendiesel 13 декабря 2018, 01:08

      не за тех болеешь! )

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 00:06

      Тоже"неплохо"! Талантливая команда во всём незаурядна!!!

      1
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