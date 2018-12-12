ЦСКА – первая за 12 лет команда, не вышедшая из группы Лиги чемпионов с семью очками

Групповой этап Лиги чемпионов для ЦСКА закончен. Команда за шесть матчей набрала семь очков и заняла последнее место.

Армейцы стали первой за 12 лет командой турнира, которая набрала не меньше семи очков и осталась на четвертом месте. Последним таким коллективом был «Копенгаген» в сезоне-2006/07.

При этом ЦСКА два раза за эти шесть матчей обыграл самую титулованную команду Лиги чемпионов – «Реал». Общая разница мячей – 4:0.

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