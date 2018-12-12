Уступив ЦСКА, «Реал» впервые за девять лет проиграл дома в группе Лиги чемпионов

«Реал» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов разгромно уступил ЦСКА – 0:3. Это не помешало испанцам занять первое место в квартете.

Последний раз сливочные уступали на групповом этапе главного еврокубка на «Сантьяго Бернабеу» в 2009 году. Тогда со счетом 3:2 победил «Милан».

ЦСКА, несмотря на две победы над «Реалом», занял в группе последнее место.

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