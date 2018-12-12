Лига чемпионов. ЦСКА разгромил «Реал» в гостях, но занял последнее место в группе

ЦСКА в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов играл в Мадриде против «Реала». Россияне победили соперника во второй раз за турнир.

Москвичи набрали семь очков и заняли последнее место в группе. Команда не сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур

Реал (Испания) – ЦСКА (Россия) – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Чалов, 37; 0:2 – Щенников, 43; 0:3 – Сигурдссон, 73.

«Реал»: Куртуа, Вальехо, Бензема (Бэйл, 46), Марсело (Карвахаль, 74), Вальверде, Льоренте (Кроос, 58), Одриосола, Асенсио, Иско, Винисиус Жуниор, Санчес.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Обляков (Кучаев, 89), Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Нисимура, 90+4), Чалов (Эрнандес, 84).

Предупреждения: Вальверде, 90+3 – Щенников, 78.

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