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    • Лига чемпионов. ЦСКА разгромил «Реал» в гостях, но занял последнее место в группе

    Лига чемпионов. ЦСКА разгромил «Реал» в гостях, но занял последнее место в группе

    ЦСКА в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов играл в Мадриде против «Реала». Россияне победили соперника во второй раз за турнир.

    Москвичи набрали семь очков и заняли последнее место в группе. Команда не сыграет в плей-офф Лиги Европы.

    Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур

    Реал (Испания) – ЦСКА (Россия) – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Чалов, 37; 0:2 – Щенников, 43; 0:3 – Сигурдссон, 73.

    «Реал»: Куртуа, Вальехо, Бензема (Бэйл, 46), Марсело (Карвахаль, 74), Вальверде, Льоренте (Кроос, 58), Одриосола, Асенсио, Иско, Винисиус Жуниор, Санчес.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Обляков (Кучаев, 89), Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Нисимура, 90+4), Чалов (Эрнандес, 84).

    Предупреждения: Вальверде, 90+3 – Щенников, 78.

    Результаты Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2018 22:45
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    Комментарии253
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      Рейтинг: +11602

      alex1951 16 декабря 2018, 01:52

      Смеяться или плакать?
      4 место . Это дно. Остается только внукам рассказывать ,что ,вот когда то ,давным давно.....и тд....

      1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 13 декабря 2018, 10:47

      МОЛОДЦЫ ! ! ! Очень громко грякнули дверью . Xdot бы так играли

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 декабря 2018, 09:56

      Победа, которая ни чего не решила. Ситуация перед игрой была неуправляемая. Создал эту ситуацию ЦСКА. Создал, - и получил. Виктория их Мухосранска (население Пльзеня 169 000 чел на 2015год) более хотела играть в ЛЧ, нежели наш ЦСКА из много миллионной столицы.
      Сегодня ждём вылет Спартака, и... надежды только на Россию.

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > +50/-50 13 декабря 2018, 12:45

      Ты так написал, как будто спартак это не Россия)

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      Рейтинг: +7059

      mamba9090909 13 декабря 2018, 09:53

      ЦСКА не смог выйти в финал ЛЕ и, оглушительно хлопнув напоследок дверью, обыграв Реал с разгромным счётом, на их стадионе, на глазах их болельщиков и фанатов, покинули еврокубковые турниры с гордо поднятой головой. Браво, молодцы Армейцы!!!!

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > mamba9090909 13 декабря 2018, 10:04

      Не вижу повода для оптимизма. С такой группы надо выходить в лёгкую. И Реал, и Рома потеряли блеск и форму. А Пльзень тяжело найти на карте. В такой группе занять последнее!!! место, это позорище. А позорище прикрывается фиговым листком - смена поколений. Для примера посмотри, как играет "детский сад" Аякса" с "Баварией".

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      Рейтинг: +7059

      mamba9090909 > +50/-50 13 декабря 2018, 15:53

      Аякс меня абсолютно не интересует. Я болею за ЗЕНИТ, сборную России, и РОССИЙСКИЕ команды в еврокубках.

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 13 декабря 2018, 09:51

      Обыграть не мотивированный Реал, с полурезервом, НО на его поле! и 0:3 - это класс! Орал вчера аж соседям плохо стало)) Браво, Гончар! Вперед Россия! даешь сегодня 3 победы!!!

      0
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      Рейтинг: +8945

      GoLenaStop 13 декабря 2018, 09:51

      Хороший был матч. Жаль, что без продолжения...

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 13 декабря 2018, 09:45

      С победой ЦСКА! Прошлись катком по Реалу.

      8
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 13 декабря 2018, 09:34

      Интересный факт-за всю историю всех еврокубков Реал до этого только 3 раза проигрывал два матча в двухраундовых противостояниях,- Аяксу, Баварии, Ювентусу и во теперь ЦСКА- хорошая компания не правда ли.

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      Рейтинг: +291

      Burtaze 13 декабря 2018, 09:25

      ЦСКу нужно называть народной командой...там и зелуишев меньше...Бекао..так он индеец...походу..как Гойко Митич...в доску свой...

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      Рейтинг: +915

      спанчес 13 декабря 2018, 09:09

      коэффициент на этот результат 13. Многие игроки реала стали в 13 раз бо гаче

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